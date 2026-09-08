Pase Turístico de NL ‘es inconstitucional, pensábamos que era broma’: Gobernador de Coahuila

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    Pase Turístico de NL ‘es inconstitucional, pensábamos que era broma’: Gobernador de Coahuila
    El mandatario coahuilense destacó el constante flujo laboral, comercial e industrial entre Coahuila y Nuevo León. HÉCTOR GARCÍA

El Gobernador de Coahuila advirtió sobre posibles afectaciones para quienes transitan hacia Monterrey

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, calificó como anticonstitucional la aplicación del Pase Turístico que busca implementar el estado de Nuevo León para regular los vehículos foráneos.

El mandatario expresó sus reservas sobre la operatividad del trámite, al señalar que perjudicará a miles de coahuilenses que transitan cotidianamente hacia la zona metropolitana de Monterrey.

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“La verdad, no sé en qué consiste; es algo que, tengo entendido, es anticonstitucional... pues hay mucha gente que transita por Nuevo León y su zona metropolitana para ir al aeropuerto”, afirmó.

Jiménez Salinas resaltó el constante flujo comercial e industrial entre ambas entidades, así como el tránsito de ciudadanos que cruzan la frontera estatal para trabajar, atender proveedores o consultar clientes.

“Pudiera ser, pero, según yo, es un tema que es anticonstitucional porque uno puede transitar libre, a menos de que haya una regulación”, precisó el Ejecutivo estatal.

El mandatario admitió que, al enterarse inicialmente de la propuesta, pensó que se trataba de una broma, por lo que esperará a analizar a fondo las disposiciones finales.

“Pensamos que era una broma... pero pues hay que conocer a fondo; la realidad es que no hemos profundizado en ese tema”, reconoció el gobernador de Coahuila.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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