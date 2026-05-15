Destacan valores, historia e impulso industrial en entrega de la Presea Miguel Ramos Arizpe

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    Destacan valores, historia e impulso industrial en entrega de la Presea Miguel Ramos Arizpe
    María de Jesús Aguirre de Saucedo fue reconocida en la categoría En Vida por su ejemplo familiar y comunitario. CORTESÍA

La ceremonia se realizó en una Sesión Solemne de Cabildo celebrada en el Teatro de la Ciudad

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco del 46 aniversario de la elevación de Ramos Arizpe a ciudad, el Ayuntamiento llevó a cabo la entrega de la Presea Miguel Ramos Arizpe 2026, reconocimiento considerado uno de los máximos galardones otorgados por el municipio a personas e instituciones cuya trayectoria ha contribuido al desarrollo histórico, social, económico y cultural de la localidad.

La ceremonia se realizó durante la Sesión Solemne de Cabildo celebrada en el Teatro de la Ciudad, donde autoridades municipales, representantes de diversos sectores y familiares de los homenajeados destacaron el legado y las aportaciones de las y los galardonados en beneficio de la comunidad ramosarizpense.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/a-46-anos-de-su-fundacion-ramosarizpenses-destacan-orgullo-e-identidad-LN20693888

En la categoría Post Mortem, la distinción fue conferida a Eulalio Gutiérrez Ortiz, figura emblemática de Coahuila y de la Revolución Mexicana, cuya participación política y militar fue resaltada durante el acto protocolario.

El profesor Arturo Berrueto González subrayó la relevancia histórica del homenajeado al recordar su designación como presidente de la República durante la Convención de Aguascalientes de 1914.

“En el firmamento inmenso de los valores militares y cívicos de Coahuila, guarda un lugar como estrella refulgente el señor General de División Eulalio Gutiérrez Ortiz, quien supo acatar la disposición de la Convención de Aguascalientes de 1914, en la que fue designado por todos los caudillos de la Revolución presidente de la República”, expresó.

En la categoría Institucional, la empresa Stellantis fue reconocida por su contribución al fortalecimiento económico e industrial de la región, así como por su permanencia y arraigo en Ramos Arizpe a lo largo de más de cuatro décadas.

Durante su intervención, Roberto Muñoz Díaz, gerente de Control y Producción en la Planta Motores Norte de Stellantis, destacó el compromiso de la empresa con la innovación tecnológica y la competitividad internacional dentro de la industria automotriz.

“Trabajar en esta empresa es representar con orgullo la producción de los motores más potentes”, manifestó.

Asimismo, señaló que la compañía mantiene una posición relevante a nivel global dentro del sector automotriz.

“Esta empresa representa muchos cambios en tecnología; somos una de las tres mejores empresas a nivel global en la industria automotriz”, añadió.

$!El reconocimiento distingue a personas e instituciones que han contribuido al desarrollo histórico, social, económico y cultural del municipio.
El reconocimiento distingue a personas e instituciones que han contribuido al desarrollo histórico, social, económico y cultural del municipio. CORTESÍA

Por otra parte, en la categoría En Vida, la presea fue otorgada a María de Jesús Aguirre de Saucedo, en reconocimiento a su trayectoria personal y familiar, así como a los valores y principios que ha transmitido a lo largo de los años dentro de la comunidad.

En representación de la galardonada, Ramón Rogelio Saucedo Aguirre destacó el ejemplo de vida que ha significado para su familia.

“La vida de mi mamá ha sido muy fructífera; ha sido una madre perfecta. Nos enseñó los valores, el trabajo, la responsabilidad y el respeto para las personas”, expresó.

La Presea Miguel Ramos Arizpe tiene como propósito distinguir a quienes, desde distintos ámbitos, han dejado una aportación significativa en la construcción y desarrollo de la identidad histórica, social y productiva del municipio.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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