Destruyen mil 600 armas aseguradas en operativos de Chihuahua y Coahuila

En el acto participaron representantes del Gobierno de Chihuahua, del Gobierno de Coahuila y mandos del Ejército Mexicano, quienes destacaron la coordinación entre ambas entidades para retirar de circulación armamento utilizado en actividades delictivas dentro de la XI Región Militar.

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Un total de mil 592 armas de fuego aseguradas en operativos realizados en Chihuahua y Coahuila fueron destruidas por autoridades civiles y militares durante una ceremonia encabezada en Ciudad Juárez, en el marco del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” y de la conmemoración del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego.

Del total del arsenal inutilizado, 680 correspondían a armas largas y 912 a armas cortas. Además, fueron destruidos mil 826 cargadores y 89 mil 775 cartuchos de distintos calibres, todos asegurados en acciones de seguridad pública desarrolladas durante los últimos meses.

RETIRAN DE CIRCULACIÓN ARMAMENTO DE ALTO PODER

El proceso de destrucción se realizó mediante corte con disco, método que deja inutilizable el armamento. Entre las piezas desmanteladas figuraban fusiles AK-47 y AR-15, ametralladoras calibre .30, además de pistolas calibre .9 milímetros y .38 Súper.

Durante la ceremonia, el comandante de la 5ª Zona Militar, general Felipe González Moreno, subrayó que la eliminación de este armamento representa un avance en las acciones para reducir la violencia.

“Cada arma que se destruye es una vida que se salva. Esto representa una victoria, es el triunfo de la ley”, expresó el mando militar durante la explicación del procedimiento utilizado para inutilizar las armas.

El general también reconoció la colaboración de los gobiernos estatales de Chihuahua y Coahuila en las tareas de seguridad.

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la gobernadora Maru Campos y al gobernador Manolo Jiménez por su participación y compromiso en favor de una sociedad armónica. Acciones como esta motivan a los soldados a continuar trabajando con ahínco por el bienestar de México”, señaló.

La destrucción del arsenal forma parte de las acciones permanentes impulsadas por la Secretaría de la Defensa Nacional para retirar de circulación armas aseguradas en operativos y fortalecer las estrategias de prevención de la violencia en la región norte del país.