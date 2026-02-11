Detectan dos cocodrilos en Ramos Arizpe; restringen acceso a la presa Palo Blanco

Coahuila
/ 11 febrero 2026
    Detectan dos cocodrilos en Ramos Arizpe; restringen acceso a la presa Palo Blanco
    La zona recreativa fue acordonada por Protección Civil mientras la Profepa coordina el manejo de los ejemplares. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ

Autoridades ambientales y de Protección Civil activaron un operativo en la presa Palo Blanco, en Ramos Arizpe, tras confirmar la presencia de dos cocodrilos de pantano introducidos de manera irregular

RAMOS ARIZPE.- Tras el reporte de avistamientos en la presa Palo Blanco, en Ramos Arizpe, la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), la Profepa y Protección Civil implementaron acciones inmediatas para localizar y capturar a dos ejemplares de cocodrilo de pantano.

El reporte inicial se recibió el pasado 10 de febrero a través del sistema de emergencias 911. Tras la inspección, técnicos confirmaron que los reptiles fueron introducidos por particulares, ya que no son nativos de Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: México Elige revela a los políticos más posicionados por partidos; Manolo Jiménez lidera por el PRI

“Se constató la presencia de dos ejemplares, los cuales, sin lugar a duda, fueron introducidos por particulares en dicho cuerpo de agua”, señala el informe oficial de las autoridades que atendieron el llamado en el sitio.

Debido a que el cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) es una especie bajo protección especial federal, se coordinaron esfuerzos con la PROFEPA para garantizar un manejo adecuado y apegado a la normativa vigente.

Este miércoles, especialistas de la SMA y del Museo del Desierto procedieron a la colocación de trampas. El objetivo es lograr una captura segura para posteriormente trasladar a los animales a una Unidad de Manejo autorizada.

Las autoridades hicieron un llamado enérgico a la ciudadanía: “Se exhorta de manera enfática a no acercarse al área y, bajo ninguna circunstancia, ingresar a nadar o realizar actividades recreativas en el agua”.

Se notificó a Protección Civil estatal y municipal para resguardar la zona y evitar riesgos a los visitantes. El acceso recreativo al agua permanecerá restringido hasta que se confirme el retiro total de los ejemplares.

Finalmente, se analiza el destino final de los reptiles, el cual podría ser un museo o zoológico en el estado de Tamaulipas que cuente con las condiciones técnicas para asegurar el bienestar de esta especie.

