México Elige revela a los políticos más posicionados por partidos; Manolo Jiménez lidera por el PRI

El mapa político nacional comienza a delinear con mayor claridad a las figuras con mayor presencia ante la opinión pública. Un estudio de la casa encuestadora México Elige, realizado en enero de 2026, evaluó el índice de posicionamiento —nivel de conocimiento y resonancia— de los perfiles más visibles en cada partido político.

En Morena, el funcionario mejor ubicado es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien alcanzó un índice de 48.3 puntos. Su nivel de exposición en temas de seguridad pública lo coloca como la figura con mayor reconocimiento dentro del partido guinda.

TE PUEDE INTERESAR: Nombra Raúl Vera a Alma García directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Le siguen Ernestina Godoy, fiscal general de la República, con 42.3 puntos, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con 40.1. En el listado también aparecen Tatiana Clouthier, al frente del Instituto de Mexicanos en el Exterior, con 38.2, y el senador Gerardo Fernández Noroña, con 35.1.

Lilly Téllez encabeza al PAN

En Acción Nacional, la senadora Lilly Téllez se posiciona como la figura con mayor índice de conocimiento, al registrar 47.5 puntos. Detrás de ella se ubica Ricardo Anaya, coordinador panista en el Senado, con 44.4, seguido de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, con 41.2.

También aparecen en el ejercicio Damián Zepeda, con 38.4, y Margarita Zavala, con 37.4, consolidando un bloque de perfiles con trayectoria nacional y alta exposición mediática.

Colosio lidera en Movimiento Ciudadano

En Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio alcanza 48.3 puntos, el índice más alto dentro del partido naranja. Su posicionamiento lo mantiene como uno de los activos políticos más visibles de esa fuerza.

En la lista también figuran el coordinador nacional Jorge Álvarez Máynez, con 37.7, y la diputada federal Claudia Ruiz Massieu, con 31.9. Muy cerca aparece el gobernador de Nuevo León, Samuel García, con 31.8, así como la senadora Amalia García, con 30.1.

Manolo Jiménez, el más conocido del PRI

En el Partido Revolucionario Institucional, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, encabeza el índice con 34.6 puntos. Le siguen Manlio Fabio Beltrones (34.0), Ildefonso Guajardo (33.6), Rubén Moreira Valdez (30.9) y el dirigente nacional Alejandro Moreno (30.0).

El resultado refleja que el liderazgo priista con mayor resonancia actual proviene de una gubernatura estatal, en un contexto donde el partido busca reposicionarse a nivel nacional.

PVEM y PT

En el Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco obtuvo el índice más alto con 26.8 puntos, seguido por Carlos Alberto Puente (24.7) y Jorge Carlos Ramírez Marín (23.6).

En el Partido del Trabajo, Lillia Aguilar Gil encabezó el listado con 28.1 puntos, por encima de Yeidckol Polevnsky (26.8) y Reginaldo Sandoval (25.4).

Metodología

El estudio fue levantado del 8 al 12 de enero de 2026 entre 2,141 mexicanos mayores de 18 años con acceso a plataformas de Meta Inc. El ejercicio reporta un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error de +/-3.1 por ciento.

El análisis ofrece una fotografía del arranque político de 2026, en un escenario donde la visibilidad pública y el posicionamiento comienzan a perfilar posibles protagonistas del debate nacional.