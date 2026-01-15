Detención ilegal de Armando Castilla exhibe que ‘sistema jurídico corrupto’, considera Antonio Serrano
El consultor agregó que es un reflejo de que las personas adineradas pueden acusar falsamente a otras sin sustento y deja desprotegidas a quienes no tienen dinero
El economista y docente de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Antonio Serrano Camarena, expuso que la detención ilegal de Armando Castilla Galindo exhibió la corrupción del sistema jurídico en México.
El también consultor expuso que la manera en que se detuvo al director de VANGUARDIA es la forma en la que se intenta fincar responsabilidades a personas que están fuera de la ilegalidad tradicional.
Castilla Galindo fue exonerado y liberado al día siguiente de su detención luego de que el juez validó que el periodista no se encontraba en el país cuando se efectuó la presunta transacción inmobiliaria por la que se le acusó de fraude.
La defensa argumentó que la FGE admitió la acusación sin una revisión adecuada de las pruebas presentadas por un despacho de abogados de Nuevo León.
“No solo son las autoridades, el sistema jurídico mexicano está lleno de corrupción a todos niveles, habrá sus excepciones, pero en general todo esto tiene que ver con dinero y se sigue resolviendo con cuestiones de corruptela que nosotros seguimos fomentando porque finalmente preferimos dar una mordida que estar en la cárcel, porque pues como quiera, sea como sea, para cualquier persona que se vea sin libertad, cualquier medida es buena para evitar eso”, expuso Serrano Camarena.
Asimismo señaló que el caso de Castilla Galindo también refleja que la autoridad puede ejercer dominio sobre la ciudadanía si así le place.
También comentó que refleja “que los que tienen más dinero, pueden acusar sin pruebas, falseando información, comprando autoridades y desde luego, si no tienes dinero, no tienes con qué defenderte”.
En esta ocasión exponemos el caso de una persona de Vanguardia que fue víctima de esta red; sin embargo, nuestro fin es poner luz en una situación que viven a diario decenas de personas y cuyas voces, lamentablemente, todavía no han sido escuchadas.
