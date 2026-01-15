$!Detención ilegal de Armando Castilla exhibe que ‘sistema jurídico corrupto’, considera Antonio Serrano

El economista y docente de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Antonio Serrano Camarena, expuso que la detención ilegal de Armando Castilla Galindo exhibió la corrupción del sistema jurídico en México.

El también consultor expuso que la manera en que se detuvo al director de VANGUARDIA es la forma en la que se intenta fincar responsabilidades a personas que están fuera de la ilegalidad tradicional.

Castilla Galindo fue exonerado y liberado al día siguiente de su detención luego de que el juez validó que el periodista no se encontraba en el país cuando se efectuó la presunta transacción inmobiliaria por la que se le acusó de fraude.