POLITICÓN: Fabricando delitos, así es como intenta amordazar a VANGUARDIA

I. LOS MISMOS

La “fabricación” del caso penal que privó temporalmente de la libertad al Director General de VANGUARDIA forma parte de la cadena de agresiones que esta casa editora ha sufrido a lo largo de la última década. La Fiscalía de Nuevo León fue, en esta ocasión, el instrumento utilizado para perpetrar el ataque e intentar la “embestida final”. Pero los autores intelectuales, los que urdieron la trama, no contaron con que el juez Luis Eduardo Hernández Meza habría de reconocer la contundencia de las pruebas con las cuales se demostró que la acusación era sólo una fantasía, un invento.

II. TRANSPARENTE

La intención era clara y puntual: con ayuda de sus cómplices –que actuaron en Coahuila y Nuevo León– la “mente maestra” detrás de la trama buscaba encarcelar al Director de este medio para, así, obligarlo a abandonar la defensa legal de los casos que, igualmente sin sustento, se han fabricado antes para amordazar nuestra línea editorial. Porque, como bien sabemos, lo que más incomoda a los poderosos es que se les exhiba.

III. ¿VAN POR ELLOS?

Hoy, hasta el fiscal neoleonés, Javier Flores Saldívar, se ha visto obligado a salir a decir que quienes mintieron en este caso recibirán castigo porque denunciar hechos falsos ante la autoridad es un delito. Y es que ahora sí hay materia para que el Ministerio Público de la vecina entidad se ponga a armar un expediente y acuda ante el juez para solicitar una orden de captura en contra del “fantasma”, Marco Antonio Fuentes Garza, a quien le compraron –nunca mejor dicho– la mentira que armó con la “asesoría” del despacho “De la Garza Vega Abogados”. Y ya ni siquiera necesitan recabar pruebas, pues con la pura acta de la audiencia de control tienen.

IV. QUE SEA EN SERIO

La pregunta es: ¿hasta dónde va a llevar las investigaciones la Fiscalía de Nuevo León? ¿Aprovecharán las autoridades del vecino estado para depurar la dependencia que ha sido pervertida por la pandilla de políticos priistas que se encuentra incrustada en ella? O tal vez, como suele ocurrir, se conformarán sólo con sacrificar a un chivo expiatorio que, aun cuando cometió un delito, es apenas el eslabón más débil de la cadena.

V. PRESUPUESTO ¿INSUFICIENTE?

Ayer sesionó el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila para aprobar su presupuesto anual. El organismo había solicitado poco más de 609 millones de pesos para prerrogativas, organización del proceso electoral y gasto operativo, pero el Congreso sólo autorizó 500. Los consejeros dijeron que el monto es insuficiente para un año electoral, pero lo que llamó la atención fue que quien más se quejó fue el presidente provisional, Óscar Daniel Rodríguez, quien acusó falta de voluntad para respaldar al IEC. Quienes conocen las finanzas del Instituto aseguran que el monto sí alcanza, si se administra con rigor... sobre todo el capítulo mil, es decir, los servicios personales.

VI. FALTA DE GESTIÓN

El detalle es que quien debía gestionar más recursos era precisamente Óscar Rodríguez. Como presidente del Consejo, nunca se acercó a cabildear ni supo construir un caso sólido, ni presentó datos que avalaran la solicitud. De ahí que la reducción se explique, en parte, por su falta de liderazgo. Siempre queda abierta la puerta de una ampliación presupuestal, pero para eso tendría que asumir su responsabilidad. Si se limita a quejarse en las sesiones del IEC, sin poner sobre la mesa la justificación económica, difícilmente habrá respuesta.

VII. PIRÁMIDE VOLTEADA

En Estados Unidos le dieron la vuelta a la famosa “pirámide nutricional”: ahora ponen primero las proteínas buenas, dejan de lado los cereales como base y piden evitar los alimentos ultraprocesados. Nutriólogos lo pedían desde hace años, pero justamente la industria de los alimentos procesados frenó los cambios. Con la salud en crisis ya no había cómo postergarlo. En México seguimos con el Plato del Bien Comer, pero ya toca que el secretario David Kershenobich revise si hace falta una actualización y que las campañas y apoyos reflejen lo que hoy sabemos: es urgente comer mejor.

VIII. OPORTUNIDAD

En Coahuila, el secretario Eliud Aguirre no tiene que esperar a que decidan en la Ciudad de México. Puede arrancar una buena campaña local que promueva comer bien, usar el Plato del Bien Comer y hablarle claro a la gente sobre qué alimentos sí ayudan y cuáles son, literalmente, basura. Escuelas, centros de salud y apoyos sociales son clave. Hacerlo sería un gol de salud pública... y también político. ¿A poco no?

IX. EQUIPO NORTEÑO

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, ya se puso de acuerdo con su homólogo de Monterrey de cara al Mundial 2026. Con un convenio firmado ayer entre alcaldías, nuestra ciudad será apoyo clave: más de 4 mil habitaciones, museos, vinos, buena comida y seguridad. La idea es que Saltillo reciba a turistas cuando Monterrey esté a tope. Además, relanzaron el aeropuerto con vuelos nuevos y hay plan de sumar destinos. Nos dicen que esto es sólo el inicio de una relación que puede dejar beneficios más allá del futbol. La oportunidad está servida en bandeja: si se hace bien, Saltillo puede posicionarse como destino turístico.