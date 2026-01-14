$!Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista

La denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, sostuvo Armando Castilla, director general de este medio de comunicación en entrevista con Juan Becerra Acosta, en Radio Fórmula. “La realidad es que (esta denuncia) es una forma de sofocar al medio, la forma en la que hemos criticado a políticos actuales, del pasado y vemos que ha sido una presión judicial durante los últimos 10, 12 años por individuos que tras bambalinas hacen uso del Poder Judicial, hacen uso de todas las herramientas que están ahí y que todas las instituciones se les ponen a modo justamente para llevar a cabo estos elementos, en donde los temas mercantiles los convierten en penales”, consideró Castilla en la entrevista esta tarde-noche. TE PUEDE INTERESAR: ‘¿Y la presunción de inocencia?, la ley no debe ser instrumento de presión’: defensores de derechos humanos sobre caso fabricado contra director de VANGUARDIA

Asimismo afirmó que parte del modus operandi en este tipo de acusaciones consiste en que una vez que se está detenido, se pueden sumar otros señalamientos falsos. “A partir de que ya estás dentro del reclusorio, pues empiezan a inventarte, al grado de que podrían haber dicho que yo era un responsable de no sé qué asesinato o que responsable de que había hecho alguna acción en otro sentido en el que me siguieran inventando varios delitos a través de testimonios no comprobados”, dijo. TE PUEDE INTERESAR: Casos como el de Debanhi y Armando Castilla no ayudan a confiar en la Fiscalía de NL: Mario Escobar

El director general de VANGUARDIA sostuvo que si bien quedó libre el caso no se ha sobreseído, por lo cual su defensa busca que este acusación quede completamente sepultada. TE PUEDE INTERESAR: ‘Estamos obligados a condenar el uso faccioso del poder’, urbanista Héctor Laredo, sobre caso Armando Castilla, director de VANGUARDIA “Hoy en día no sabemos si pusieron algún alegato o alguna acción para continuar con esto”, aseveró Castilla Galindo en referencia a la Fiscalía General de Nuevo León.

En ese sentido, Javier Flores Saldívar, fiscal general de Nuevo León, dejó abierta la posibilidad de que la dependencia a su cargo quede conforme con la decisión del juez de control, Luis Eduardo Hernández Meza, quien determinó que no existían elementos suficientes para vincularlo a proceso. TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Nuevo León: podría haber sanciones contra quienes acusaron falsamente al director de VANGUARDIA VANGUARDIA ha dado cuenta que Armando Castilla, director general de esta casa editorial, fue detenido el pasado viernes en un operativo conformado por al menos 36 elementos de la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional.

Posteriormente, la tarde del sábado fue liberado ante la falta de pruebas para vincularlo a proceso por el presunto delito de fraude. TE PUEDE INTERESAR: Caso contra director de VANGUARDIA exhibe conflicto de interés entre Fiscalía de NL y despacho de abogados Este caso ha dejado al descubierto un conflicto de interés entre la Fiscalía de Nuevo León y el despacho de abogados De la Garza-Vega, del cual forma parte Filiberto de la Garza, hermano del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, quien es señalado por seguir operando la Fiscalía neoleonesa.