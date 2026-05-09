Detienen a cinco y aseguran armas de fuego en Progreso

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Coahuila
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    Detienen a cinco y aseguran armas de fuego en Progreso
    Autoridades federales y estatales aseguraron armas, cartuchos y un vehículo durante las acciones realizadas en Progreso. CORTESÍA

El operativo se realizó en el poblado San José de Aura, donde autoridades decomisaron armas, cargadores y más de mil cartuchos útiles

PROGRESO, COAH.- Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y Policía Estatal detuvieron a cinco personas y aseguraron armamento durante un operativo realizado en el municipio de Progreso, Coahuila.

Las acciones se llevaron a cabo el pasado 7 de mayo en las inmediaciones del poblado San José de Aura, en Progreso, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los patrullajes de vigilancia implementados en la región.

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De acuerdo con el reporte oficial, durante las revisiones vehiculares fueron aseguradas cinco armas de fuego —una larga y cuatro cortas—, además de 14 cargadores, mil 230 cartuchos útiles y un vehículo.

Las personas detenidas y el material decomisado quedaron a disposición de las autoridades competentes, que realizarán las investigaciones y peritajes correspondientes para definir la situación jurídica de los implicados.

Las corporaciones participantes señalaron que las acciones se realizaron con apego al Estado de derecho y respeto a los derechos humanos, con el objetivo de reforzar la seguridad en la entidad.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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