Detienen a cinco y aseguran armas de fuego en Progreso

Las acciones se llevaron a cabo el pasado 7 de mayo en las inmediaciones del poblado San José de Aura, en Progreso, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los patrullajes de vigilancia implementados en la región.

PROGRESO, COAH.- Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y Policía Estatal detuvieron a cinco personas y aseguraron armamento durante un operativo realizado en el municipio de Progreso, Coahuila .

De acuerdo con el reporte oficial, durante las revisiones vehiculares fueron aseguradas cinco armas de fuego —una larga y cuatro cortas—, además de 14 cargadores, mil 230 cartuchos útiles y un vehículo.

Las personas detenidas y el material decomisado quedaron a disposición de las autoridades competentes, que realizarán las investigaciones y peritajes correspondientes para definir la situación jurídica de los implicados.

Las corporaciones participantes señalaron que las acciones se realizaron con apego al Estado de derecho y respeto a los derechos humanos, con el objetivo de reforzar la seguridad en la entidad.