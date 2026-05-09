Localizan sin vida a hombre en vivienda de Ramos Arizpe; decidió salir por la puerta falsa

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    Localizan sin vida a hombre en vivienda de Ramos Arizpe; decidió salir por la puerta falsa
    La Fiscalía General del Estado realizó las investigaciones correspondientes en el lugar del hallazgo. MARTÍN ROJAS
    Localizan sin vida a hombre en vivienda de Ramos Arizpe; decidió salir por la puerta falsa
    Elementos de emergencia y corporaciones de seguridad acudieron al domicilio tras el reporte realizado por familiares. MARTÍN ROJAS

El hallazgo ocurrió la noche del viernes en un domicilio de la colonia Fidel Velázquez; familiares solicitaron apoyo a emergencias

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche del viernes en Ramos Arizpe, luego del reporte del hallazgo de un hombre sin vida al interior de una vivienda.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:49 horas sobre la calle Carlos Olmos, en el cruce con Fidel Velázquez, donde un hombre identificado como Miguel Alejandro, de 38 años, fue localizado suspendido e inconsciente en el área de la regadera de su domicilio.

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De acuerdo con el reporte realizado al sistema de emergencias, un familiar encontró al hombre y solicitó apoyo inmediato de las autoridades, lo que generó la movilización de elementos de seguridad y cuerpos de auxilio hacia el lugar.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe arribaron al domicilio para brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, ya no contaba con signos vitales, por lo que se confirmó el fallecimiento en el sitio.

Posteriormente, elementos de la Policía Municipal acordonaron el área mientras agentes de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes y ordenaban el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Si usted o alguien que conoce necesita apoyo emocional o enfrenta problemas de adicciones, puede comunicarse a la Línea de la Vida al 800 911 2000, disponible las 24 horas.

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