Detienen a dos en una noche por allanamiento en Saltillo

Dos hombres en diferentes puntos de la ciudad fueron detenidos al intentar ingresar a un domicilio que no era de su propiedad. Vecinos habrían reportado a las autoridades

Dos personas quedaron detenidas este fin de semana, luego de haber ingresado a un domicilio que no era el suyo. Fueron vecinos y la propietaria del domicilio quienes dieron aviso a las autoridades municipales.

El primero de los casos se registró en la colonia González Norte, donde los vecinos dieron aviso al número de emergencias, 911, de una persona ajena a un domicilio donde los propietarios no se encontraban.

Los oficiales acudieron alrededor de las 3:45 de la tarde a la calle Luis González Díaz, de la mancipando colonia, donde los vecinos les señalaron uno domicilio donde los dueños lo estaban, pero había alguien.

Al revisar los oficiales se encontraron con Juan Daniel, de 24 años, quien salió de la casa nervioso y al preguntarle que había ahí adentro, no supo qué decir y los vecinos dijeron que no lo conocían y que no vivía ahí está persona, por lo que quedó detenido.

La otra persona asegurada es Francisco, de 46 años, quien alrededor de las 5:20 de la mañana de este lunes fue descubierto en el interior de una casa en la colonia Misiones.

Los oficiales acudieron a la calle Acceso 1085 donde se entrevistaron con Julieta, de 40 años, quien dijo no conocer al señor, y del cual desconoce cómo pudo haber entrado a su casa, por lo que al verlo decidió llamar a la policía.

Ambos detenidos fueron trasladados a las celdas de la Policía Municipal donde quedaron a disposición del Ministerio Público, donde se determinará en las próximas horas su situación jurídica por los hechos señalados.