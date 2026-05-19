Detienen a ex militar tras balacera en evento de Pozuelos; enfrentará proceso por lesiones graves

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Coahuila
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    Detienen a ex militar tras balacera en evento de Pozuelos; enfrentará proceso por lesiones graves
    El delegado regional de la Fiscalía, Everardo Lazo Chapa, informó que el presunto responsable ya fue detenido y será presentado ante un juez. LIDIET MEXICANO

El hombre, contratado como personal de seguridad, presuntamente disparó contra un asistente durante una riña en un evento privado realizado en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un ex militar fue detenido y será presentado ante un juez por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida, luego de presuntamente disparar contra un hombre durante una riña registrada en un evento privado en el ejido Pozuelos, en Frontera.

El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, informó que elementos de la Policía de Investigación Criminal realizaron la detención tras recibir el reporte de una persona lesionada por arma de fuego. En el operativo participaron también corporaciones de seguridad de la región.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/frontera-termina-convivio-en-balacera-y-deja-a-un-hombre-hospitalizado-GA20756909

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ahora detenido había sido contratado como personal de seguridad para el evento donde ocurrieron los hechos. Durante una riña registrada en el lugar, presuntamente realizó una detonación con un arma calibre 9 milímetros e hirió a uno de los asistentes.

La víctima recibió atención médica y fue trasladada a un hospital, donde permanece estable. Sin embargo, existía la posibilidad de que fuera llevado a Monterrey para recibir atención especializada debido a las lesiones.

“El día de ayer se internó a esta persona y muy seguramente hoy se llevará a cabo la audiencia por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida”, señaló Lazo Chapa.

$!El inmueble donde ocurrió la balacera permanece bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las investigaciones.
El inmueble donde ocurrió la balacera permanece bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las investigaciones. LIDIET MEXICANO

El delegado explicó además que el detenido contaba con portación de arma debido a su anterior labor en las fuerzas armadas, aunque actualmente ya estaba retirado. Añadió que se realizan pruebas de balística comparativa e identificativa para integrarlas a la carpeta de investigación.

El sitio donde ocurrió la agresión permanece asegurado mientras continúan las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se ha solicitado el levantamiento del aseguramiento del inmueble, considerado clave dentro de la investigación.

Las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios para esclarecer completamente lo ocurrido durante el evento privado que terminó en violencia y dejó a una persona herida de bala.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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