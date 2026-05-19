Detienen a ex militar tras balacera en evento de Pozuelos; enfrentará proceso por lesiones graves

FRONTERA, COAH.- Un ex militar fue detenido y será presentado ante un juez por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida, luego de presuntamente disparar contra un hombre durante una riña registrada en un evento privado en el ejido Pozuelos, en Frontera. El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, informó que elementos de la Policía de Investigación Criminal realizaron la detención tras recibir el reporte de una persona lesionada por arma de fuego. En el operativo participaron también corporaciones de seguridad de la región.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ahora detenido había sido contratado como personal de seguridad para el evento donde ocurrieron los hechos. Durante una riña registrada en el lugar, presuntamente realizó una detonación con un arma calibre 9 milímetros e hirió a uno de los asistentes. La víctima recibió atención médica y fue trasladada a un hospital, donde permanece estable. Sin embargo, existía la posibilidad de que fuera llevado a Monterrey para recibir atención especializada debido a las lesiones. “El día de ayer se internó a esta persona y muy seguramente hoy se llevará a cabo la audiencia por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida”, señaló Lazo Chapa.

El delegado explicó además que el detenido contaba con portación de arma debido a su anterior labor en las fuerzas armadas, aunque actualmente ya estaba retirado. Añadió que se realizan pruebas de balística comparativa e identificativa para integrarlas a la carpeta de investigación. El sitio donde ocurrió la agresión permanece asegurado mientras continúan las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se ha solicitado el levantamiento del aseguramiento del inmueble, considerado clave dentro de la investigación. Las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios para esclarecer completamente lo ocurrido durante el evento privado que terminó en violencia y dejó a una persona herida de bala.

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