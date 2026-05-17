Frontera: termina convivio en balacera y deja a un hombre hospitalizado

De acuerdo con información preliminar, el altercado se registró en medio del convivio, donde presuntamente uno de los participantes sacó un arma y abrió fuego contra otro hombre, causándole diversas heridas.

FRONTERA, COAH.- Lo que parecía una reunión privada en el ejido Pozuelos de Frontera , terminó convertido en un hecho violento durante la madrugada de este domingo, luego de que una riña entre asistentes dejara a un hombre lesionado por disparos de arma de fuego.

Tras la agresión, personas que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia, por lo que el lesionado fue trasladado a un hospital de la región, donde permanece bajo atención médica especializada.

Luego del reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal implementaron un operativo en la zona y lograron ubicar y detener al presunto agresor poco tiempo después de los hechos.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que dará seguimiento al caso y determinará su situación legal conforme avancen las investigaciones.

Hasta ahora, las autoridades no han informado las identidades de los involucrados ni el motivo que originó la pelea dentro del evento privado.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer la secuencia de los hechos y deslindar responsabilidades.