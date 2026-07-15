Coahuila: Investigará Gobernación detención de Tania Flores

Sheinbaum Pardo advirtió también en la mañanera que no habrá impunidad en el caso de la ex alcaldesa de Múzquiz de comprobarse las acusaciones de peculado y corrupción.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, investigar y reportarle los pormenores de la detención de Tania Flores.

La mandataria nacional envió un mensaje a los mexicanos de que en donde hay pruebas y trabaja el Gabinete de Seguridad, habrá cero impunidades.

Prometió que una vez que concluya la investigación de la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ésta hará públicos los resultados y fijarán postura sobre el tema.

Rosa Icela y el líder estatal del PT, Ricardo Mejía, se conocen bien, pues cuando se desempeñó como secretaria de Seguridad Pública, “El Tigre” era uno de sus subsecretarios.

La buena relación entre ambos se rompió cuando Mejía Berdeja desoyó al presidente Andrés Manuel López Obrador, le pidió quedarse en Morena y Ricardo se fue al PT.

Así es que, si el resultado de la investigación es contrario a Tania Flores, no dude usted que “El Tigre” salga con que Sheinbaum Pardo y Rosa Icela complotean en contra de la Floriza.

Al tiempo...

¡FELIZ NAVIDAD!

La exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, y sus abogados trabajan a marchas forzadas para lograr que ésta recupere su libertad antes de las fiestas decembrinas.

Y es que Flores Guerra no desea pasar la navidad y el año nuevo en prisión, como hasta hoy parece que lo hará, ya que la sentencia preventiva es por seis meses y concluye el fin de año.

Tania enfrenta una averiguación por desvío de recursos públicos durante su administración en la presidencia municipal de Múzquiz, aunque hay otras por enriquecimiento ilícito y corrupción.

El equipo jurídico de Flores Guerra mantiene negociaciones para que la controvertida ex alcaldesa recupere su libertad y con un brazalete electrónico sea confinada en su residencia.

Sin embargo, el tema se antoja difícil, aunque el asunto puede prosperar si Tania Vanessa se decide a desenmascarar a sus cómplices Tony Flores, Jacobo Rodríguez y Mayito López.

OLMOS DE ORNATO

El secretario del Ayuntamiento en Torreón, Lalo Olmos, parece tener como destino laboral servir de ornamento y maceta decorativa en uno de los pasillos de la presidencia municipal.

Y es que si algún despistado creyó que Lalo se convertiría en el brazo derecho del alcalde Miguel Riquelme, se equivocó rotundamente, pues el operador principal de MARS es una mujer.

Vianeth Reyes es la artífice de la exitosa carrera de Riquelme Solís, es la que ataja los problemas, la que toma decisiones ejecutivas y dispone lo que es mejor en la administración municipal.

Por eso es que fue ella y no Lalo Olmos la que despidió personalmente al tristemente célebre Yohan Uribe de la Dirección de Comunicación Social para designar a Alejandra Fonseca.

Y no es por intrigar, pero funcionarios, empleados y políticos deberán tener mucho cuidado a la hora de tratar con Vianeth, pues Miguel perdona y olvida, pero ella ni lo uno ni lo otro.

Al tiro...

EL HIJO DEL PASTOR

En Sabinas, el hijo del reportero y pastor evangélico, Alejandro López Garza, se encuentra prófugo de la justicia, tras golpear a un octogenario y mandarlo con lesiones graves al hospital.

Según el parte médico del hospital Z Cruz, don Efraín Martínez Iruegas, de más de 80 años de edad, presenta fractura de hueso nasal, hemorragia cerebral y golpes diversos en el cuerpo.

Alejandro es pastor en la iglesia evangélica a la que asiste la legisladora local, Zulmma Guerrero, por lo que los familiares de “Welo” temen se le brinde protección al vástago de López Garza.

De hecho, reporteros de la fuente policiaca dijeron que ayer que, de manera extraña, la Fiscalía regional suspendió la inauguración de las nuevas oficinas y que el delegado se niega a atenderlos.

Versiones de comunicadores de la región advierten que esta no es la primera vez que el joven hoy prófugo agrede a personas, pues a varias reporteras las molesta con propuestas sensibles.