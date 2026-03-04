Detienen en Coahuila a estadounidense buscado por abuso sexual; fue entregado a U.S. Marshals

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Elementos de la Policía Estatal de Coahuila y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a Edward “N”, de 53 años, ciudadano estadounidense que era buscado por autoridades de su país por el delito de abuso sexual en persona menor de 15 años.

La captura se logró mediante labores de investigación y coordinación interinstitucional. El delegado regional de la Zona Norte 1, Rigoberto Raúl Rodríguez, informó que la detención se realizó en seguimiento a una solicitud de colaboración internacional.

Por instrucciones del fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, se mantiene trabajo permanente entre corporaciones estatales, federales y municipales, así como con autoridades extranjeras cuando la situación lo requiere, indicó el funcionario.

COORDINACIÓN BINACIONAL Y PROTOCOLO MIGRATORIO

Tras su aseguramiento, el detenido fue sometido a un proceso de deportación controlada conforme a los protocolos establecidos con el Instituto Nacional de Migración.

La entrega oficial se realizó a elementos del United States Marshals Service en el Puente Internacional II que conecta Piedras Negras con Eagle Pass, donde quedó a disposición de las autoridades norteamericanas para continuar con el proceso legal correspondiente.

Las autoridades estatales reiteraron el compromiso de fortalecer la colaboración binacional en materia de seguridad y procuración de justicia, a fin de evitar que personas con órdenes de captura vigentes utilicen el territorio estatal para evadir la acción de la ley.