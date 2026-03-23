Detienen en Frontera, Coahuila, a dos personas por robo de cable telefónico

De acuerdo con el reporte oficial, la detención se realizó durante un operativo de vigilancia, cuando los individuos fueron sorprendidos en el momento en que realizaban el robo del material, por lo que fueron asegurados de inmediato por los agentes.

FRONTERA, COAH.- Elementos de Seguridad Pública detuvieron en flagrancia a dos personas que presuntamente sustraían cableado telefónico de cobre, propiedad de la empresa TELMEX.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, donde se iniciaron las carpetas de investigación correspondientes por los delitos de robo, daño a los bienes y ataques a las vías generales de comunicación.

Este último ilícito es considerado un delito federal grave, con sanciones que pueden alcanzar hasta los 11 años de prisión, debido a las afectaciones que genera en los servicios de comunicación.

Por su parte, la empresa TELMEX reiteró su disposición de continuar colaborando de manera estrecha con las corporaciones de Seguridad Pública, a fin de prevenir y combatir este tipo de delitos que afectan tanto a la infraestructura como a los usuarios.