Detienen en Frontera, Coahuila, a dos personas por robo de cable telefónico

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Coahuila
/ 23 marzo 2026
    Detienen en Frontera, Coahuila, a dos personas por robo de cable telefónico
    El cable sustraído era de cobre y propiedad de TELMEX. CORTESÍA

La detención fue realizada por elementos de Seguridad Pública

FRONTERA, COAH.- Elementos de Seguridad Pública detuvieron en flagrancia a dos personas que presuntamente sustraían cableado telefónico de cobre, propiedad de la empresa TELMEX.

De acuerdo con el reporte oficial, la detención se realizó durante un operativo de vigilancia, cuando los individuos fueron sorprendidos en el momento en que realizaban el robo del material, por lo que fueron asegurados de inmediato por los agentes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/refuerzan-coordinacion-en-consejo-de-seguridad-municipal-de-frontera-coahuila-BK19578810

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, donde se iniciaron las carpetas de investigación correspondientes por los delitos de robo, daño a los bienes y ataques a las vías generales de comunicación.

Este último ilícito es considerado un delito federal grave, con sanciones que pueden alcanzar hasta los 11 años de prisión, debido a las afectaciones que genera en los servicios de comunicación.

Por su parte, la empresa TELMEX reiteró su disposición de continuar colaborando de manera estrecha con las corporaciones de Seguridad Pública, a fin de prevenir y combatir este tipo de delitos que afectan tanto a la infraestructura como a los usuarios.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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