Refuerzan coordinación en Consejo de Seguridad Municipal de Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAH.- Con la participación del fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, se llevó a cabo la sesión del Consejo de Seguridad Municipal de Frontera, en la que se revisaron estrategias y acciones encaminadas a fortalecer la prevención del delito y mantener la tranquilidad de las familias.

La reunión se realizó en las instalaciones de la Universidad Politécnica Monclova–Frontera, donde autoridades municipales, estatales y federales reafirmaron la coordinación institucional para consolidar un esquema de trabajo conjunto que permita reforzar la vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta en materia de seguridad.

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En el encuentro estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública del Estado, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez; el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado; la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú e integrantes del Cabildo, además de representantes de corporaciones de seguridad, instancias de procuración de justicia y mandos del 105 Batallón de Infantería.

Durante su mensaje, el fiscal general destacó la importancia de mantener la coordinación entre las distintas instituciones para fortalecer las acciones de prevención y atención ciudadana. Señaló que se están recorriendo los 38 municipios del estado a través de cinco regiones, como parte de una estrategia para revisar directamente las condiciones de seguridad en cada zona.

Asimismo, explicó que actualmente se están reforzando dos rubros prioritarios en materia de seguridad.

El primero consiste en que todas las corporaciones trabajen de manera coordinada para ubicar, inspeccionar e investigar inmuebles donde presuntamente se puedan estar cometiendo delitos, como la venta de droga u otras actividades ilícitas.

El segundo eje, indicó, es mantener orden en distintos ámbitos, particularmente en temas de tránsito y vialidad, así como en la supervisión de vehículos que circulan sin placas o con irregularidades en su documentación.

Durante la sesión también se realizó la presentación del delegado de la Fiscalía en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, así como del nuevo director de Seguridad Pública Municipal, Gabriel Vázquez Ramírez, quienes se integran al trabajo operativo para fortalecer la estrategia de seguridad en el municipio.

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En la reunión también se revisaron indicadores en materia de prevención del delito, destacando el trabajo de la unidad especializada conocida como Policía Violeta, enfocada en la atención y protección de mujeres.

Finalmente, la alcaldesa reiteró que la seguridad es una prioridad para su administración y subrayó que el trabajo coordinado entre el Ejército, las corporaciones estatales y la policía municipal permite mantener un entorno de tranquilidad que favorece el desarrollo de la ciudad. Asimismo, agradeció el respaldo de las autoridades estatales y federales para seguir fortaleciendo la seguridad en el municipio.