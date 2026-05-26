Andy: El junior fracasado

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    Andy: El junior fracasado
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De heredero del capital político de su papá, al principal destructor de ese capital. Hoy está temblando por lo que puedan contar en Estados Unidos los morenistas de Sinaloa

Andy López Beltrán es lo peor que le ha pasado al legado de su papá, Andrés Manuel López Obrador. Le veía madera de presidente. El proyecto era que asumiera el poder después de la doctora Sheinbaum. En cambio, Andy se convirtió en el símbolo de la torpeza política y la corrupción administrativa.

En Morena todos lo saben. Es el junior fracasado. En secreto dicen que es indefendible. Todos tienen una historia de influyentismo de Andy que contar. Al que no le pidió un negocio, le exigió posiciones de gobierno. Incrustó a sus amigos en las oficinas que otorgan los contratos y en las empresas que los reciben. Pero todo se fue descubriendo. Y en unos cuantos meses, pasó de ser el joven ungido a una suerte de pulpo, cuyos tentáculos van pudriendo lo que tocan. De heredero del capital político de su papá, al principal destructor de ese capital. Hoy está temblando por lo que puedan contar en Estados Unidos los morenistas de Sinaloa, con los que tenía vínculos directos, estrechos, íntimos.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-enlace-con-sinaloa-bomba-atomica-para-el-gobierno-de-sheinbaum-BJ20833983

Pero además, fracasó como operador político. Fue derrotado en las elecciones que enfrentó como dirigente morenista. Y ya le venía otra derrota en dos semanas, según prevén las encuestas para los comicios locales de Coahuila. El junior prefirió saltar y abandonar el barco:

Ayer, Andy López Beltrán anunció que renunciaba a su cargo en la dirigencia nacional de Morena porque quiere ser diputado federal. Le urge el fuero. Dice que va a regresar a sus orígenes para trabajar desde abajo su candidatura... en un distrito de Tabasco. Qué conveniente. Se va a donde, montado otra vez en los hombros de su papá, puede volver a ganar sin tener que hacer campaña. ¿Por qué no se lanzó por el distrito de las colonias Condesa y Roma de la Ciudad de México, donde realmente vive y donde ha tejido una red de negocios restauranteros con su pandilla?

El senador Adán Augusto López, tabasqueño también, auguró que Andy va a ganar “caminando”. Se equivocó de verbo. Debió haber dicho que va a barrer.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/insinuan-que-renuncia-de-andy-lopez-beltran-antes-de-elecciones-en-coahuila-fue-para-evitar-otra-derrota-HI20936256

SACIAMORBOS

Cuentan que el empresario, uno de los consentidos del gobierno de Sheinbaum por su cercanía hasta laboral con integrantes del primer círculo de la presidenta, ya contrató varios despachos de abogados –y de los caros– en Estados Unidos, para que le ayuden a defenderse allá. Ya le llegó que el gobierno de Trump ha preguntado a México varias veces por él, y al más alto nivel. Los vecinos lo tienen en el radar desde que hacía travesuras con la dictadura venezolana en el programa de alimentos. Y ahora se les cruzó en el tema México.

@CarlosLoret

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Andrés Manuel López Beltrán

Carlos Loret de Mola

Carlos Loret de Mola

Periodista mexicano con amplia trayectoria en televisión, radio y prensa escrita. Fue conductor de noticiarios en Televisa y actualmente colabora en Vanguardia MX, El Universal, W Radio y Latinus, donde realiza investigaciones y análisis políticos.

Loret de Mola tiene una larga trayectoria como reportero, corresponsal de guerra en varias ocasiones y conductor de televisión. Es autor de varios libros y ha sido premiado en múltiples ocasiones por sus trabajos periodísticos a nivel nacional e internacional.

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