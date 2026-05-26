POLITICÓN: ¿Por qué nadie sanciona a Óscar Nájera y su campaña de excesos?

I. ¿EN BUSCA DE FUERO? Lo sorpresivo no fue que Andrés Manuel “no me digan Andy” López Beltrán anunciara ayer su salida de la dirigencia nacional de Morena, sino que no lo hiciera antes. El resumen de su incursión como dirigente partidista bien puede ser que pocos políticos mexicanos han requerido tan poco tiempo para dinamitar su carrera. Y es que apenas el 20 de mayo pasado, Andy cumplió 20 meses como secretario de Organización del partido de moda y desde hace ya varios meses quedaba claro que su “liderazgo” solamente se sostenía en el hecho de ser hijo del expresidente del mismo nombre. II. BARBAS A REMOJAR Peor todavía: lo que todo mundo murmura en los corrillos políticos es que su salida y el anuncio de que buscará ser candidato a una diputación federal en los comicios del año próximo son más bien la confesión de que, ante el escándalo de vínculos con el crimen organizado, que ya ha generado acusaciones en contra de una decena de morenistas sinaloenses, lo que buscaría en realidad es tener la protección que otorga un puesto de elección popular.

III. OTRO RETROCESO Por primera ocasión, desde que las urnas electrónicas debutaron en una elección constitucional en Coahuila –en el más o menos lejano año 2005–, los ciudadanos coahuilenses que emitan su sufragio mediante una pantalla táctil lo harán en un dispositivo que no es de manufactura local. En lugar de las urnas electrónicas desarrolladas en Coahuila, se utilizarán 60 dispositivos diseñados por el INE de Guadalupe Taddei en las 15 casillas especiales que operarán en el territorio coahuilense el domingo 7 de junio. Serán cuatro urnas por casilla y en cada una de ellas se podrán recoger hasta mil votos. IV. ALGUNA VEZ FUIMOS... Así, el órgano electoral coahuilense da otro paso hacia atrás en los liderazgos que ostentaba y que eran motivo de orgullo local. Y es que no debe pasarse por alto que el extinto IEPCC fue pionero a nivel nacional en el desarrollo de un instrumento electrónico para la recepción del voto y que fue aquí justamente donde se emitieron, por primera vez en la historia de las elecciones mexicanas, votos electrónicos con fines vinculantes. Pero, según parece, eso es ya sólo historia...

V. CONDUCTA REITERADA Mientras desde el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Saltillo se insiste en campañas para reducir accidentes relacionados con el alcohol entre jóvenes, en la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC pareciera que algunos decidieron apostar exactamente por lo contrario. El docente y aspirante a la Dirección, Óscar Nájera Davis, ha convertido las reuniones con bebidas alcohólicas en parte habitual de su estrategia rumbo al proceso interno. Y es que la fiesta del jueves pasado, nos dicen, no fue un episodio aislado. Ya son varias reuniones similares en meses recientes, incluso con presencia de otros docentes. Muy delicado para alguien que aspira a dirigir la llamada “mil veces H”. VI. PASIVIDAD Lo ocurrido amerita, cuando menos, una postura institucional clara. Sin embargo, hasta ahora ni el director ni el Consejo Directivo han fijado posición. Dentro de la facultad, nos dicen, todavía hay quienes justifican estas prácticas bajo el viejo argumento de que “así siempre han sido las campañas”. Pero una cosa es la tradición universitaria y otra muy distinta normalizar conductas que terminan promoviendo excesos y el consumo de drogas –aunque sean legales–, como el alcohol, entre estudiantes.

VII. REVÉS JURÍDICO Y en más asuntos de la “mil veces H”, el caso del docente José Ramón Oceguera terminó convirtiéndose en un fuerte revés para el Consejo Directivo de Jurisprudencia. Oceguera había sido sancionado con suspensión definitiva e incluso rescisión laboral tras una denuncia derivada de una riña. En su momento, se dice, la decisión fue impulsada por el director, Alfonso Yáñez Arreola. Sin embargo, la Comisión de Honor y Justicia de la UAdeC dejó sin efectos la sanción al concluir algo elemental para cualquier estudiante de derecho: el Consejo Directivo simplemente no tiene facultades legales para sancionar personal académico... y menos para despedir empleados. VIII. DERECHO... PERO POCO Lo delicado es que no se trata de cualquier escuela, sino de la propia Facultad de Jurisprudencia. Es decir, la institución encargada de formar abogados terminó tropezando con uno de los principios básicos del Derecho: la competencia legal de la autoridad. Nos comentan que el golpe no fue solamente político, sino también académico, porque deja una imagen incómoda para quienes presumen enseñar legalidad y técnica jurídica.

IX. RECONOCIMIENTO Una buena noticia para esta casa editorial llegó con el reconocimiento obtenido por el periodista Jesús Peña Sánchez, quien publica textos en SEMANARIO, nuestro suplemento de periodismo de investigación, y quien recibió una mención especial en el Premio Breach / Valdez de Periodismo y Derechos Humanos. El trabajo aborda un caso de presunta tortura en cárceles de Coahuila y fue reconocido por su calidad narrativa y sensibilidad humana. Para quienes formamos parte del equipo de VANGUARDIA, es motivo de orgullo y representa una muestra de que el periodismo serio y documentado sigue teniendo relevancia y reconocimiento.