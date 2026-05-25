Elecciones en Coahuila: Se aferra Nuevas Ideas a no transparentar sus gastos de campaña

A casi 20 días del inicio de las campañas electorales rumbo a la renovación del Congreso local de Coahuila, el partido de reciente creación Nuevas Ideas no ha transparentado ninguno de los gastos realizados por sus 16 candidatos. De acuerdo con la plataforma de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), con corte al pasado 24 de mayo, Nuevas Ideas en Coahuila continúa reportando gastos por 0.00 pesos por parte de los 16 aspirantes que compiten en los distritos del estado.

Nuevas Ideas, que obtuvo su registro el año pasado, fue impulsado originalmente por integrantes del extinto Partido Joven, entre ellos Edgar Puente y su hijo Orlando Puente. Dicho partido desapareció tras no alcanzar la votación necesaria en 2017, en medio de una serie de multas impuestas por el INE que ascendieron hasta los siete millones de pesos por irregularidades financieras. Entre ellas destacó un caso de arrendamiento con la empresa Inmobiliaria PUSA, a la que se le inyectaron 1.4 millones de pesos y que era propiedad del entonces representante del partido, Edgar Puente. Esta situación se refleja en la plataforma de Fiscalización, la cual es alimentada diariamente, mientras que el resto de los partidos, tanto nacionales como locales, ya reportaron en conjunto gastos por 55.3 millones de pesos destinados a las campañas electorales.

Según la plataforma, el único movimiento reportado por Nuevas Ideas corresponde a ingresos por 397 mil pesos, provenientes del millón de pesos que el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) les otorgó como financiamiento público para campañas. Aunque el partido ya registra ingresos y la publicación de 46 operaciones fiscales, sus gastos continúan apareciendo en 0.00 pesos.

Además, notificó ante el INE la realización de 273 eventos de campaña —en los que normalmente se generan gastos por contratación de toldos, escenarios, bandas, camisetas y otros artículos promocionales—. Sin embargo, también reportó la cancelación de 17 eventos y aún tiene pendientes 435 actividades, las cuales tendrían que efectuarse en los últimos nueve días de campaña. Otros contendientes que tampoco han reportado gastos ante la plataforma fiscalizadora del INE son los candidatos independientes Masías Menera Sierra y Mario Alberto Córdova Hernández, quienes también mantienen reportes por 0.00 pesos, pese a haber recibido más de 500 mil pesos de financiamiento público.

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