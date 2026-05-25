Elecciones en Coahuila: Se aferra Nuevas Ideas a no transparentar sus gastos de campaña

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Elecciones en Coahuila: Se aferra Nuevas Ideas a no transparentar sus gastos de campaña
    Nuevas Ideas, ligado al extinto Partido Joven, mantiene su gasto electoral bajo la opacidad. Facebook

A 20 días del arranque de las campañas al Congreso local, ningún candidato de este partido ha hecho público lo que ha devengado

A casi 20 días del inicio de las campañas electorales rumbo a la renovación del Congreso local de Coahuila, el partido de reciente creación Nuevas Ideas no ha transparentado ninguno de los gastos realizados por sus 16 candidatos.

De acuerdo con la plataforma de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), con corte al pasado 24 de mayo, Nuevas Ideas en Coahuila continúa reportando gastos por 0.00 pesos por parte de los 16 aspirantes que compiten en los distritos del estado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/nuevos-partidos-en-coahuila-no-transparentan-gasto-los-demas-suman-37-mdp-en-primeros-10-dias-de-campana-EC20779508

Nuevas Ideas, que obtuvo su registro el año pasado, fue impulsado originalmente por integrantes del extinto Partido Joven, entre ellos Edgar Puente y su hijo Orlando Puente.

Dicho partido desapareció tras no alcanzar la votación necesaria en 2017, en medio de una serie de multas impuestas por el INE que ascendieron hasta los siete millones de pesos por irregularidades financieras. Entre ellas destacó un caso de arrendamiento con la empresa Inmobiliaria PUSA, a la que se le inyectaron 1.4 millones de pesos y que era propiedad del entonces representante del partido, Edgar Puente.

Esta situación se refleja en la plataforma de Fiscalización, la cual es alimentada diariamente, mientras que el resto de los partidos, tanto nacionales como locales, ya reportaron en conjunto gastos por 55.3 millones de pesos destinados a las campañas electorales.

Según la plataforma, el único movimiento reportado por Nuevas Ideas corresponde a ingresos por 397 mil pesos, provenientes del millón de pesos que el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) les otorgó como financiamiento público para campañas.

Aunque el partido ya registra ingresos y la publicación de 46 operaciones fiscales, sus gastos continúan apareciendo en 0.00 pesos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-casi-la-mitad-de-candidatos-a-diputados-en-saltillo-y-ramos-no-quisieron-transparentar-sus-declaraciones-EA20754099

Además, notificó ante el INE la realización de 273 eventos de campaña —en los que normalmente se generan gastos por contratación de toldos, escenarios, bandas, camisetas y otros artículos promocionales—. Sin embargo, también reportó la cancelación de 17 eventos y aún tiene pendientes 435 actividades, las cuales tendrían que efectuarse en los últimos nueve días de campaña.

Otros contendientes que tampoco han reportado gastos ante la plataforma fiscalizadora del INE son los candidatos independientes Masías Menera Sierra y Mario Alberto Córdova Hernández, quienes también mantienen reportes por 0.00 pesos, pese a haber recibido más de 500 mil pesos de financiamiento público.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Elecciones Coahuila
A20

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El mejor distractor

El mejor distractor
true

Rocha: el principio del fin de Morena (II)

true

POLITICÓN: La incómoda visita de ‘Alito’ Moreno y compañía para los candidatos priistas de Coahuila
Coahuila es de los estados que más golpes han dado al narcomenudeo en lo que va de este año 2026.

Coahuila: Capturan a 442 narcomenudistas entre enero y abril
El Reglamento de Ética y Conducta de la UAdeC contempla restricciones para la participación de trabajadores universitarios en reuniones no institucionales organizadas por estudiantes cuando existe consumo de alcohol.

Aspirante a Director de Jurisprudencia de la UAdeC busca el voto haciendo fiestas con alcohol (video)
Los Saraperos de Saltillo evitaron la barrida en el Parque Alberto Romo Chávez al vencer 7-1 a los Rieleros de Aguascalientes.

Saraperos derrota 7-1 a Rieleros y rescata el último juego de la serie
En la publicación, contrastó el acuerdo propuesto con el alcanzado por Barack Obama, que, según él, “le dio a Irán enormes cantidades de dinero en efectivo y un camino claro y abierto hacia un arma nuclear”.

Trump afirma que el acuerdo de paz con Irán está cerca de ‘finalizarse’
Los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin fueron las dos primeras naciones en firmar los Acuerdos de Abraham en septiembre de 2020.

Trump exige que seis países musulmanes se unan a los Acuerdos de Abraham si quieren formar parte del acuerdo con Irán