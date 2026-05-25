Cierra crudo con baja de casi 7% por posible acuerdo para reabrir Ormuz

Los futuros del crudo Brent bajaron en 7.24 dólares, o casi un 7%, a 96.3 dólares el barril, mientras que los del West Texas Intermediate (WTI) cayeron 6.3 dólares, o un 6.5%, a 90.88 dólares. El volumen de negocios fue escaso porque los mercados en Estados Unidos estuvieron cerrados por un feriado.

Los precios del petróleo se desplomaron cerca de 7% este lunes después de que el Presidente Donald Trump indicara que las conversaciones con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz están avanzando, aunque afirmó que Estados Unidos no apresuraría un acuerdo.

”Las negociaciones están avanzando de manera ordenada y constructiva, y he informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado”, declaró Trump el domingo en una publicación en redes sociales.

El Presidente afirmó el sábado que el acuerdo con Irán para abrir el estrecho de Ormuz, entre otros asuntos, estaba prácticamente negociado y se anunciaría pronto. Trump ya había sugerido anteriormente que el conflicto con Irán estaba a punto de resolverse, pero las tensiones se intensificaron y los precios del petróleo volvieron a dispararse.

El WTI perdió más del 8% la semana pasada y el Brent se desplomó más del 5%, después de que Trump anunciara la cancelación de los inminentes ataques aéreos contra Irán para dar más tiempo a las negociaciones. Los precios se han disparado más del 30% desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero.

Irán ha impuesto un bloqueo de facto al transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz desde principios de marzo, exigiendo a los buques que obtengan su permiso para transitar o se arriesguen a ser atacados. El bloqueo se impuso tras los ataques aéreos estadounidenses e israelíes que acabaron con la vida del jefe de Estado de la República Islámica, el ayatolá Ali Jamenei, y otros altos dirigentes.

Ormuz es uno de los puntos estratégicos más importantes para el mercado petrolero mundial, ya que antes de la guerra, aproximadamente el 20% del suministro mundial transitaba por esta ruta marítima. El bloqueo iraní ha reducido drásticamente las exportaciones de petróleo de Oriente Medio, provocando la mayor interrupción del suministro de la historia.

En respuesta, Estados Unidos ha impuesto un bloqueo a los puertos y buques iraníes. Trump declaró el domingo que el bloqueo estadounidense se mantendría “en pleno vigor y efecto hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”.