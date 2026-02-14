Detienen en Piedras Negras a prófugo buscado en Estados Unidos

Coahuila
/ 14 febrero 2026
    Detienen en Piedras Negras a prófugo buscado en Estados Unidos
    Elementos estatales participaron en el operativo realizado en la zona fronteriza. CORTESÍA

Un ciudadano estadounidense fue asegurado por la Policía Estatal y deportado de forma controlada

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Elementos de la Policía Estatal de Coahuila detuvieron en la ciudad de Piedras Negras a Billie N., de 43 años de edad y nacionalidad estadounidense, quien era requerido por autoridades de los Estados Unidos de América.

De acuerdo con la información oficial, al detenido se le atribuyen cargos por los delitos de ofensor sexual, asalto agravado y robo de vehículo.

Tras su aseguramiento, y conforme a los protocolos legales vigentes, fue puesto a disposición de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

El traslado se efectuó por el Puente Internacional II.
El traslado se efectuó por el Puente Internacional II. CORTESÍA

Posteriormente, el individuo fue presentado ante el Instituto Nacional de Migración, instancia que coordinó su deportación controlada a través del Puente Internacional II Piedras Negras - Eagle Pass, hacia la ciudad de Eagle Pass.

Las autoridades estatales reiteraron que este tipo de acciones reflejan el compromiso de coordinación entre instancias estatales, federales e internacionales, con el objetivo de fortalecer la seguridad y brindar certeza jurídica tanto a la población de Coahuila como a las comunidades de la región fronteriza.

