Detienen en Piedras Negras a prófugo buscado en Estados Unidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Elementos de la Policía Estatal de Coahuila detuvieron en la ciudad de Piedras Negras a Billie N., de 43 años de edad y nacionalidad estadounidense, quien era requerido por autoridades de los Estados Unidos de América.

De acuerdo con la información oficial, al detenido se le atribuyen cargos por los delitos de ofensor sexual, asalto agravado y robo de vehículo.

Tras su aseguramiento, y conforme a los protocolos legales vigentes, fue puesto a disposición de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.