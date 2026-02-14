San Pedro: libre responsable de la techumbre escolar que se derrumbó y mató a alumno

Torreón
/ 14 febrero 2026
    San Pedro: libre responsable de la techumbre escolar que se derrumbó y mató a alumno
    La obra de la techumbre fue el centro de la investigación judicial. SANDRA GÓMEZ

Tras pasar cinco meses en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Torreón, Roberto Ramírez obtuvo su libertad

TORREÓN, COAH.- Luego de permanecer casi cinco meses en prisión preventiva, Roberto Ramírez Rocha recuperó su libertad tras ser detenido por el fallecimiento del menor Anuel, de seis años de edad, ocurrido al interior de la escuela primaria Cuauhtémoc, en el ejido San Miguel, municipio de San Pedro.

La tarde del viernes 13 de febrero, Roberto regresó a su comunidad de origen, el ejido Concordia, donde fue recibido por familiares, amigos y habitantes de los ejidos Rosita, Concordia y Urquizo, quienes lo acompañaron durante todo el proceso legal.

Ramírez Rocha fue detenido al ser el responsable de la obra de la techumbre en la escuela primaria donde una parte de la estructura metálica colapsó y cayó sobre el menor, provocándole la muerte. El accidente ocurrió la mañana del miércoles 22 de octubre de 2025.

A su llegada, Roberto se limitó a agradecer el respaldo recibido y señaló que el proceso fue largo y complicado, pero que logró salir adelante con el apoyo de su familia y de la comunidad. No ofreció mayores declaraciones sobre el caso.

Vecinos y conocidos lo describen como un hombre trabajador, dedicado a su familia y con una trayectoria reconocida en el ámbito deportivo. Durante años participó activamente en el boxeo amateur, disciplina en la que representó a San Pedro en diversos torneos estatales.

