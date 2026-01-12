Día Mundial de la Lucha contra la Depresión: señales de alerta y la importancia de buscar ayuda

Este 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para visibilizar un problema que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. A pesar de su impacto, la depresión continúa siendo minimizada o confundida con tristeza pasajera, lo que retrasa la búsqueda de ayuda profesional.

La depresión, explicó Pablo Gualajara, psicoterapeuta con más de 12 años de experiencia clínica, docente de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja Mexicana y doctor en psicología de la salud, se manifiesta como un conjunto de trastornos que generan malestar persistente a lo largo del tiempo.

“Se presenta con tristeza profunda, falta de energía y desinterés por actividades que antes resultaban motivantes. Muchas veces las personas creen que pueden resolverlo solas o que se va a pasar con el tiempo, pero no siempre es así”, señaló.

De acuerdo con el especialista, existen momentos del año en los que los síntomas de depresión o ansiedad pueden hacerse más evidentes. Durante las vacaciones decembrinas, algunas personas dejan de “tapar” el malestar con la rutina laboral o escolar, lo que permite que salgan a la superficie preocupaciones relacionadas con la familia, la economía o el proyecto de vida.

“Al regresar a la rutina, esos síntomas pueden volver a esconderse por la activación diaria, o bien intensificarse si durante las vacaciones ocurrieron crisis que no se supieron manejar”, explicó Gualajara.

Factores como el regreso a clases, la presión laboral y la llamada cuesta de enero también influyen en el estado emocional, sobre todo cuando se suman a conflictos previos no resueltos.

Redes sociales: visibilidad y desinformación

En los últimos años, el uso de redes sociales ha cambiado la forma en que se habla de la depresión. Para el especialista, esto tiene aspectos positivos y negativos.

“Se habla más de salud mental, lo cual es bueno, pero también hay mucha desinformación. A veces se utilizan etiquetas diagnósticas sin una valoración profesional, lo que puede generar confusión y no siempre ayuda a resolver el problema de fondo”, indicó.

Añadió que, aunque la visibilización es importante, el diagnóstico debe servir para orientar un tratamiento y mejorar la calidad de vida, no solo para nombrar una situación.

SEÑALES NO DEBEN DE SER IGNORADAS

Entre las señales de alerta más comunes que suelen minimizarse se encuentran la pérdida de interés en actividades cotidianas, cambios en la energía, irritabilidad, ansiedad persistente y expresiones de desesperanza.

“No todas las personas con depresión intentan suicidarse, pero cualquier cambio significativo en el comportamiento o en el estado emocional merece atención”, subrayó.

Gualajara también advirtió sobre los mitos en torno al suicidio, como la creencia de que quienes hablan del tema solo buscan llamar la atención. “Cualquier expresión de este tipo es una señal de alerta y requiere acompañamiento”, dijo.

Primeros auxilios psicológicos y apoyo local

El especialista destacó la importancia de que la población tenga nociones básicas de primeros auxilios psicológicos, como escuchar sin juzgar, brindar contención emocional y canalizar a la persona a servicios profesionales.

Recordó que existen opciones de apoyo como la Línea de la Vida, así como instituciones locales que brindan atención psicológica a bajo costo, entre ellas la Fundación Luz y Esperanza y la Fundación Hacer Más.

LA IMPORTANCIA DE HABLAR DEL TEMA

Si bien la depresión puede afectar a personas de todas las edades, Gualajara señaló que los hombres en edad productiva representan un grupo especialmente vulnerable, debido a factores culturales que dificultan la expresión emocional y la búsqueda de ayuda.

“La identidad del hombre suele estar ligada a la productividad y al rol de proveedor, lo que hace más complicado reconocer el malestar emocional”, explicó.

Finalmente, el psicoterapeuta enfatizó que hablar abiertamente de salud mental es fundamental para reducir el estigma y prevenir crisis mayores.

“La salud mental es algo que todos tenemos y que todos podemos trabajar. Pedir ayuda no nos hace débiles, nos hace responsables con nuestro bienestar”, concluyó.