DIF Coahuila brinda atención psicológica y acompañamiento familiar a través de los CAIF

De acuerdo con la dependencia, actualmente operan 33 centros CAIF y un Centro de Convivencias Familiares, donde se ofrecen terapias, orientación especializada y actividades enfocadas en el bienestar emocional y la convivencia familiar.

El DIF Coahuila informó que, a través de los Centros de Atención e Integración Familiar (CAIF), mantiene servicios de atención psicológica y acompañamiento dirigidos a niñas, niños, adolescentes y personas adultas en distintas regiones del estado.

Entre los servicios disponibles se encuentran atención psicológica individual, familiar y de pareja, talleres para madres, padres y cuidadores, acompañamiento emocional, así como orientación sobre problemáticas psicosociales y actividades preventivas.

El DIF estatal señaló que el Centro de Convivencias Familiares también realiza convivencias supervisadas derivadas de resoluciones judiciales, con acompañamiento profesional y atención prioritaria para niñas, niños y adolescentes.

Las autoridades indicaron que estos espacios atienden situaciones relacionadas con conflictos familiares, crisis emocionales y otras problemáticas sociales mediante equipos multidisciplinarios.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que el objetivo de estos centros es fortalecer el entorno familiar y generar espacios de apoyo emocional y social para la población.

Las personas interesadas en conocer los servicios o ubicaciones de los CAIF pueden comunicarse al teléfono 844 438 7373, extensión 4525, o acudir a las oficinas regionales y centrales del DIF Coahuila.