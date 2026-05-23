En abril, registra el IMSS 111 mil 726 trabajadores en Ramos Arizpe

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    En abril, registra el IMSS 111 mil 726 trabajadores en Ramos Arizpe
    Ramos Arizpe mantiene uno de los niveles más altos de empleo formal en Coahuila, con más de 111 mil trabajadores registrados ante el IMSS. CORTESÍA

Ramos Arizpe continúa posicionándose como un referente industrial en México gracias al crecimiento de los sectores automotriz y manufacturero

RAMOS ARIZPE, COAH.- De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al mes de abril el municipio de Ramos Arizpe tiene registrados 111 mil 726 trabajadores ante el Instituto.

Este municipio continúa consolidándose como una de las localidades con mayor dinamismo laboral e industrial de Coahuila, reflejándose en indicadores relacionados con el empleo formal y el acceso a servicios de seguridad social.

$!La actividad industrial y automotriz continúa impulsando el crecimiento económico y laboral en Ramos Arizpe.
La actividad industrial y automotriz continúa impulsando el crecimiento económico y laboral en Ramos Arizpe. CORTESÍA

Así, más del 90 por ciento de la población tiene acceso a la seguridad social, porcentaje que refleja la fuerte actividad económica y la generación de empleo formal que caracterizan a Ramos Arizpe.

Durante las últimas décadas, el municipio se ha posicionado como uno de los principales polos industriales del norte de México y ha sido llamado el corazón industrial de Coahuila, gracias a la instalación y expansión de empresas nacionales e internacionales vinculadas principalmente a los sectores automotriz, manufacturero y de proveeduría.

$!Más del 90 por ciento de la población en Ramos Arizpe cuenta con acceso a servicios de seguridad social, de acuerdo con cifras oficiales.
Más del 90 por ciento de la población en Ramos Arizpe cuenta con acceso a servicios de seguridad social, de acuerdo con cifras oficiales. CORTESÍA

Datos del INEGI muestran además que Ramos Arizpe forma parte de la zona metropolitana de la región sureste, una de las regiones con mayor actividad industrial y económica del estado de Coahuila.

$!El desarrollo industrial de Ramos Arizpe ha generado un importante crecimiento urbano y poblacional en los últimos años.
El desarrollo industrial de Ramos Arizpe ha generado un importante crecimiento urbano y poblacional en los últimos años. CORTESÍA

Todo esto ha permitido que se registre un importante crecimiento urbano y poblacional, derivado de la llegada de familias y trabajadores atraídos por las oportunidades laborales que ofrecen las empresas y que han propiciado el desarrollo económico de la región.

$!La llegada de nuevas inversiones y empresas ha fortalecido la generación de empleo formal en Ramos Arizpe.
La llegada de nuevas inversiones y empresas ha fortalecido la generación de empleo formal en Ramos Arizpe. CORTESÍA
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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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