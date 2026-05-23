En abril, registra el IMSS 111 mil 726 trabajadores en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al mes de abril el municipio de Ramos Arizpe tiene registrados 111 mil 726 trabajadores ante el Instituto. Este municipio continúa consolidándose como una de las localidades con mayor dinamismo laboral e industrial de Coahuila, reflejándose en indicadores relacionados con el empleo formal y el acceso a servicios de seguridad social.

Así, más del 90 por ciento de la población tiene acceso a la seguridad social, porcentaje que refleja la fuerte actividad económica y la generación de empleo formal que caracterizan a Ramos Arizpe. Durante las últimas décadas, el municipio se ha posicionado como uno de los principales polos industriales del norte de México y ha sido llamado el corazón industrial de Coahuila, gracias a la instalación y expansión de empresas nacionales e internacionales vinculadas principalmente a los sectores automotriz, manufacturero y de proveeduría.

Datos del INEGI muestran además que Ramos Arizpe forma parte de la zona metropolitana de la región sureste, una de las regiones con mayor actividad industrial y económica del estado de Coahuila.

Todo esto ha permitido que se registre un importante crecimiento urbano y poblacional, derivado de la llegada de familias y trabajadores atraídos por las oportunidades laborales que ofrecen las empresas y que han propiciado el desarrollo económico de la región.

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