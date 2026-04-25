DIF Coahuila fortalece atención a personas mayores con red estatal de centros

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Coahuila
/ 25 abril 2026
    DIF Coahuila fortalece atención a personas mayores con red estatal de centros
    Brigadas complementan atención con servicios médicos y apoyo social. CORTESÍA

Programas brindan alimentación, actividades y servicios gratuitos que impulsan bienestar físico, emocional y social en todo el Estado

Con una estrategia enfocada en el bienestar integral, el DIF Coahuila mantiene y refuerza sus acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores, mediante los Centros de Atención Integral distribuidos en la entidad.

La presidenta honoraria del organismo, Liliana Salinas Valdés, subrayó que estos espacios representan un pilar en la política social estatal, al ofrecer no solo apoyo alimentario, sino también entornos de convivencia, aprendizaje y desarrollo personal.

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“Se trabaja diariamente para garantizar atención digna y de calidad, generando espacios que promuevan el bienestar y reconozcan la contribución de quienes han formado nuestra comunidad”, expresó.

$!Personas mayores participan en programas de salud, cultura y activación física.
Personas mayores participan en programas de salud, cultura y activación física. CORTESÍA

SERVICIOS GRATUITOS IMPULSAN BIENESTAR Y CONVIVENCIA

Actualmente, la red está conformada por 82 centros en todo el estado, donde se proporciona alimentación balanceada sin costo, de lunes a viernes. En lo que va del año, se ha beneficiado a 3,973 personas mayores, con la entrega de más de 233 mil raciones alimentarias.

Además, se desarrollan actividades orientadas a la salud, educación, cultura, deporte y recreación, fomentando una vida activa y el fortalecimiento de habilidades sociales. Estas acciones buscan impactar de manera positiva tanto en el estado físico como emocional de las y los usuarios.

$!Centros brindan alimentación diaria y actividades recreativas sin costo.
Centros brindan alimentación diaria y actividades recreativas sin costo. CORTESÍA

Como parte de la atención integral, también se realizan brigadas que incluyen vacunación, cortes de cabello y entrega de lentes gratuitos, ampliando los beneficios para este sector de la población.

Con este modelo, el organismo consolida una red de apoyo cercana y permanente, enfocada en promover una vida plena y activa para las personas adultas mayores en Coahuila.

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