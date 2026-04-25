DIF Coahuila fortalece atención a personas mayores con red estatal de centros

Con una estrategia enfocada en el bienestar integral, el DIF Coahuila mantiene y refuerza sus acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores, mediante los Centros de Atención Integral distribuidos en la entidad. La presidenta honoraria del organismo, Liliana Salinas Valdés, subrayó que estos espacios representan un pilar en la política social estatal, al ofrecer no solo apoyo alimentario, sino también entornos de convivencia, aprendizaje y desarrollo personal.

“Se trabaja diariamente para garantizar atención digna y de calidad, generando espacios que promuevan el bienestar y reconozcan la contribución de quienes han formado nuestra comunidad”, expresó.

SERVICIOS GRATUITOS IMPULSAN BIENESTAR Y CONVIVENCIA Actualmente, la red está conformada por 82 centros en todo el estado, donde se proporciona alimentación balanceada sin costo, de lunes a viernes. En lo que va del año, se ha beneficiado a 3,973 personas mayores, con la entrega de más de 233 mil raciones alimentarias. Además, se desarrollan actividades orientadas a la salud, educación, cultura, deporte y recreación, fomentando una vida activa y el fortalecimiento de habilidades sociales. Estas acciones buscan impactar de manera positiva tanto en el estado físico como emocional de las y los usuarios.

Como parte de la atención integral, también se realizan brigadas que incluyen vacunación, cortes de cabello y entrega de lentes gratuitos, ampliando los beneficios para este sector de la población. Con este modelo, el organismo consolida una red de apoyo cercana y permanente, enfocada en promover una vida plena y activa para las personas adultas mayores en Coahuila.

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