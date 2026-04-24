Invitan a la Ruta por Amor a la Salud con servicios gratuitos en Saltillo

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Saltillo
/ 24 abril 2026
    Invitan a la Ruta por Amor a la Salud con servicios gratuitos en Saltillo
    Tendrá lugar en la explanada del Ateneo Fuente dentro de la Ruta Recreativa. CORTESÍA

El evento se llevará a cabo el domingo 26 de abril

El Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Javier Díaz González anunció la realización de la segunda edición de la “Ruta por Amor a la Salud”, que se llevará a cabo este domingo 26 de abril con servicios totalmente gratuitos para las familias saltillenses.

El director de Salud Pública Municipal, Roberto Cárdenas Zavala, informó que la jornada se desarrollará en la explanada del Ateneo Fuente, como parte de la Ruta Recreativa, en un horario de 8:00 a 12:00 horas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/fortalecen-municipio-de-saltillo-e-infonavit-patrimonio-de-las-familias-OC20110817

“Las y los invitamos a asistir y disfrutar de una ruta llena de bienestar, diversión y convivencia familiar, donde además celebraremos el Día del Niño con regalos y sorpresas”, expresó el funcionario.

Detalló que se contará con la unidad móvil “Amor en Movimiento” del DIF Saltillo, que brindará entrega de aparatos auditivos, lentes y servicios dentales. Asimismo, se ofrecerán consultas médicas generales y de pediatría, vacunación contra sarampión, orientación nutricional, asesorías psicológicas, así como detección de hipertensión, diabetes y cáncer de piel.

También se realizarán pruebas de VIH, hepatitis y VDRL, antígeno prostático, electrocardiogramas, exámenes bariátricos y de la vista, además de pláticas preventivas de salud, capacitación en reanimación cardiopulmonar y el programa “Conduce sin alcohol”. Para las mascotas, habrá baños garrapaticidas.

Como parte de las actividades culturales, se presentará la Sinfónica del Desierto en la explanada del Ateneo Fuente.

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De manera paralela, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo realizará la cuarta edición del festejo por el Día del Niño y la Niña, con diversas atracciones como lucha libre, rifas, botargas, pintacaritas, show de payasos y transformers, granja de animales, brincolines, toro mecánico y alimentos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca promover la salud, la prevención y la convivencia familiar en espacios accesibles para toda la población.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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