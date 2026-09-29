Intenta evadir a policías metiéndose a una alberca; es detenido en Múzquiz, Coahuila

MÚZQUIZ, COAH.— Un joven de 18 años fue detenido en el parque recreativo La Cascada, en Múzquiz, Coahuila, después de ingresar a una alberca presuntamente para evitar su aseguramiento, mientras policías atendían un reporte relacionado con violencia familiar, alteración del orden y posible portación de armas blancas. El detenido fue identificado como Carlos Manuel “N”, vecino del sector El Pescadito. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la intervención ocurrió durante la noche del lunes, cuando elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para verificar los señalamientos recibidos mediante una llamada de emergencia.

El aviso alertaba sobre un hombre presuntamente agresivo que habría estado involucrado en una situación de violencia contra una mujer. Personal de la Policía Violeta acompañó a los agentes del Mando Único Coordinado durante la atención del reporte en el espacio recreativo. Al advertir la presencia de los uniformados, Carlos Manuel “N” habría intentado eludirlos y terminó dentro de la piscina. Desde la orilla, los policías establecieron comunicación con él para pedirle que saliera y poder continuar con la intervención. El joven permaneció en el agua durante varios minutos mientras los agentes dialogaban con él. Finalmente, abandonó la alberca y fue asegurado.

Tras el aseguramiento, fue trasladado a los separos municipales y quedó a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal. Los motivos mencionados en el reporte inicial son señalamientos pendientes de esclarecer.