DIF Coahuila revisa 24 casos de adopción y refuerza seguimiento a menores

El Consejo de adopciones de DIF Coahuila revisó la situación de más de 20 niñas, niños y adolescentes que podrían integrarse a una familia mediante procesos de adopción, informó la presidenta honoraria del organismo, Liliana Salinas Valdés.

“Se abrió la posibilidad de que 24 niños y niñas puedan también disfrutar de una familia. Ya se hicieron algunas entregas a sus nuevos papás, a familias adoptivas”, dijo.

Explicó que los procesos se realizan con evaluaciones para garantizar que cada menor llegue al entorno adecuado. “Estamos cuidando mucho estos procesos, seleccionando con el mayor cuidado, tratando de que sea lo idóneo, lo mejor para cada uno de nuestros niños y de nuestras niñas”, afirmó.

Agregó que no todos los menores bajo resguardo pueden ser adoptados, ya que algunos aún no están liberados jurídicamente. En muchos casos, dijo, su estancia es temporal mientras se fortalece o se localiza una red de apoyo familiar.

“La intención no es separar a nuestros niños de su familia, sino cuando hay posibilidad de reconstruir ese tejido familiar hacerlo. Solo cuando están en riesgo o no existe esa red de apoyo es cuando pueden quedar liberados jurídicamente y ser dados en adopción”, explicó.

También, compartió que la incorporación del certificado de abandono ha permitido acelerar los procesos legales, evitando que los menores permanezcan institucionalizados durante largos periodos.

“Antes un niño podía durar 10 u 11 años institucionalizado antes de ser liberado. Ahora, al no encontrarse una red de apoyo o visitas, los jueces pueden liberarlos más rápido y darles la oportunidad de vivir en familia”, dijo.

Salinas Valdés reconoció que en algunos casos los menores regresan a las casas hogar, aunque generalmente ocurre durante los primeros días del proceso de acogida. “Muchas veces son nuestros mismos niños o niñas los que deciden regresar. A veces son los más grandecitos que ya están acostumbrados a vivir en nuestras casas”, señaló.

Finalmente, recordó que cuando las adopciones no son posibles, el DIF impulsa planes de vida para adolescentes próximos a cumplir la mayoría de edad, con el objetivo de que continúen sus estudios y se integren a la vida laboral.

Para ello, el organismo trabaja en la habilitación de dos casas de transición, una para hombres y otra para mujeres, donde puedan continuar su formación y aprender a desenvolverse de manera independiente.