Saltillo impulsa Verificación Vehicular 2026 con unidades móviles; suman casi mil autos revisados

Saltillo
/ 4 marzo 2026
    Saltillo impulsa Verificación Vehicular 2026 con unidades móviles; suman casi mil autos revisados
    Emmanuel Olache Valdés destacó que la verificación vehicular contribuye a reducir emisiones y fortalecer la cultura ambiental en Saltillo. CORTESÍA

Empresas, universidades e instituciones públicas han incorporado sus unidades al Programa de Verificación Vehicular 2026 mediante brigadas móviles; el servicio mantiene tarifa preferencial durante marzo

El Programa de Verificación Vehicular 2026 en Saltillo avanza con una respuesta positiva del sector empresarial y académico, que ha incorporado sus flotillas a las jornadas móviles implementadas por el Ayuntamiento desde enero pasado.

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, informó que gracias a la inversión realizada por el alcalde Javier Díaz González se cuenta con equipo tecnológico actualizado y unidades móviles que permiten llevar el servicio directamente a centros de trabajo e instituciones educativas en distintos puntos del municipio.

$!Las organizaciones interesadas en recibir la visita de las unidades móviles pueden realizar la solicitud en las oficinas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Las organizaciones interesadas en recibir la visita de las unidades móviles pueden realizar la solicitud en las oficinas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. CORTESÍA

El funcionario destacó que este esquema facilita el cumplimiento de la normatividad ambiental sin que las empresas tengan que trasladar sus vehículos a un centro fijo de verificación, lo que representa ahorro de tiempo y mayor eficiencia operativa.

Hasta el momento, brigadas municipales han acudido a instituciones como la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Universidad Carolina, la Auditoría Superior del Estado, el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo, así como a empresas como Rysine, Giasa, Neapco e Ibsom, entre otras. En conjunto, se han verificado casi mil unidades.

Olache Valdés explicó que durante estas jornadas no solo se revisan vehículos oficiales o de flotilla, sino también automóviles particulares de trabajadores que deciden aprovechar la visita de las unidades móviles. Durante lo que resta de marzo, el costo del trámite es de 28 pesos con 40 centavos.

$!Las unidades móviles del Programa de Verificación Vehicular 2026 han recorrido empresas y universidades, revisando casi mil automóviles desde enero.
Las unidades móviles del Programa de Verificación Vehicular 2026 han recorrido empresas y universidades, revisando casi mil automóviles desde enero. CORTESÍA

El director reconoció el respaldo de organismos empresariales como Coparmex, Canacintra y Canaco, que han promovido activamente el programa entre sus afiliados, fortaleciendo la cultura de responsabilidad ambiental en el sector productivo.

Las organizaciones interesadas en recibir la visita de las unidades móviles pueden realizar la solicitud en las oficinas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, ubicadas en la Unidad Administrativa Municipal, en la esquina de Presidente Cárdenas y Purcell, o comunicarse al teléfono 844-414-49-29 para agendar fecha.

Finalmente, el funcionario subrayó que la verificación vehicular es una herramienta clave para reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire, por lo que convocó tanto a empresas como a particulares a sumarse a esta estrategia ambiental. “Cada vehículo verificado representa una acción concreta en favor del entorno natural y la salud de la población”, concluyó.

