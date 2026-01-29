DIF Ramos Arizpe acerca servicios y apoyos a comunidades rurales

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, por medio del Sistema DIF local, continúa fortaleciendo su política social con acciones directas en las comunidades rurales del municipio, priorizando el bienestar de las familias que habitan en ejidos y zonas alejadas del área urbana.

Como parte del programa DIF Contigo, brigadas municipales acudieron recientemente a las comunidades de Acatita, Rancho Nuevo, Plan de Guadalupe y Fraustro, donde se acercaron servicios de salud, orientación social y la atención de diversos programas municipales, con el objetivo de garantizar que los apoyos lleguen de manera equitativa a todos los sectores de la población.

Estas acciones reafirman el compromiso de la administración municipal con un gobierno cercano, que escucha, acompaña y responde a las necesidades reales de las familias, sin distinción entre la zona urbana y rural.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino reconoció el esfuerzo que se realiza para atender de manera directa a las comunidades rurales y subrayó la importancia de no dejar a ningún sector rezagado. “Un municipio fuerte se construye cuando ningún sector se queda atrás. Nuestro compromiso es llegar hasta donde vive la gente, atender sus necesidades y trabajar para que el desarrollo y el bienestar también se sientan en nuestras comunidades rurales”, expresó.