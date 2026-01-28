Acercan opciones educativas a jóvenes en la Expo Prepas y Universidades 2026 en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Este miércoles, con la presencia del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, así como de autoridades estatales y educativas, se llevó a cabo la Expo Prepas y Universidades 2026, un espacio de orientación académica que reunió a decenas de instituciones de nivel medio superior y superior, con el objetivo de acercar a las y los jóvenes opciones formativas acordes a su vocación y a sus posibilidades económicas.

El evento congregó a más de 60 expositores, quienes ofrecieron información directa sobre planes de estudio, procesos de admisión, becas y apoyos, permitiendo que estudiantes y familias conocieran alternativas educativas cercanas a su lugar de residencia.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 40 instituciones participarán en la Expo Prepas y Universidades 2026

Esta cercanía, destacaron las autoridades, contribuye a disminuir costos de traslado, facilita la permanencia escolar y amplía las oportunidades de continuidad académica.

Durante su mensaje, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó la relevancia de este ejercicio de vinculación educativa para el futuro del municipio.