Acercan opciones educativas a jóvenes en la Expo Prepas y Universidades 2026 en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 28 enero 2026
    Las instituciones ofrecieron información sobre planes de estudio, admisión, becas y apoyos.

Participaron más de 60 expositores de nivel medio superior y superior

RAMOS ARIZPE, COAH.- Este miércoles, con la presencia del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, así como de autoridades estatales y educativas, se llevó a cabo la Expo Prepas y Universidades 2026, un espacio de orientación académica que reunió a decenas de instituciones de nivel medio superior y superior, con el objetivo de acercar a las y los jóvenes opciones formativas acordes a su vocación y a sus posibilidades económicas.

El evento congregó a más de 60 expositores, quienes ofrecieron información directa sobre planes de estudio, procesos de admisión, becas y apoyos, permitiendo que estudiantes y familias conocieran alternativas educativas cercanas a su lugar de residencia.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 40 instituciones participarán en la Expo Prepas y Universidades 2026

Esta cercanía, destacaron las autoridades, contribuye a disminuir costos de traslado, facilita la permanencia escolar y amplía las oportunidades de continuidad académica.

Durante su mensaje, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó la relevancia de este ejercicio de vinculación educativa para el futuro del municipio.

La Expo permitió a estudiantes y familias conocer alternativas educativas cercanas a su lugar de residencia. FOTO: CORTESÍA

“Tenemos más de 60 expositores y más de dos mil personas que vinieron a buscar su mejor opción, jóvenes que valoran su tiempo y que quieren lo mejor para su futuro; nuestro compromiso es acercarles oportunidades reales para que estudien lo que verdaderamente les apasiona, sin que la distancia o la falta de información sea un obstáculo”, expresó.

EXTENSA OFERTA EDUCATIVA

La Expo contó con la participación de universidades, preparatorias e instituciones formativas de Ramos Arizpe y Saltillo, así como de organismos especializados en orientación vocacional y desarrollo integral de la juventud, que brindaron asesoría personalizada para ayudar a las y los asistentes a identificar su perfil académico y su verdadera vocación profesional.

Acompañaron al alcalde en este evento José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social; Mónica Merino Sánchez, directora de Educación; Deivid Arévalo Lugo, director de Juventud; Lucía Azucena Ramos Ramos, directora general del CECyTEc Coahuila; y Everardo Durán Flores, coordinador regional de Mejora Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Concluyen repavimentación de la calle División en la colonia Mirador, en Ramos Arizpe

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reafirma su política pública a favor de la educación y la juventud, impulsando estrategias que acercan oportunidades, promueven decisiones informadas y fortalecen el desarrollo académico y profesional de las nuevas generaciones.

Temas


Educación
Universidades

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

