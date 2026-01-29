Ramos Arizpe amplía capacitación laboral con alianza entre el Icatec y DIF Municipal

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el propósito de impulsar el desarrollo social, económico y personal de las familias de Ramos Arizpe, el Gobierno Municipal, en coordinación con el DIF Ramos Arizpe, firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (Icatec), el cual permitirá ampliar la oferta de talleres y cursos de capacitación durante el primer bimestre de 2026.

El acuerdo busca generar mayores oportunidades de aprendizaje y autoempleo para la población, a través de programas de formación que respondan a las necesidades actuales del municipio y contribuyan al fortalecimiento del tejido social.

TE PUEDE INTERESAR: Ayuntamiento de Saltillo refuerza programa ‘Aquí andamos’

ESPACIOS DIGNOS PARA EL APRENDIZAJE Y EL CRECIMIENTO

Durante el acto protocolario, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que esta alianza reafirma el compromiso de su administración con la ciudadanía y con la creación de más espacios dignos para el aprendizaje y el desarrollo integral de las personas.

“El DIF, la Presidencia Municipal y todo Ramos Arizpe están a disposición del crecimiento. Todos los cursos son bienvenidos y todo el apoyo que necesiten aquí lo van a encontrar. Todo lo que sea para beneficio de la gente cuenta con nuestro respaldo; vamos a habilitar más espacios porque el desarrollo de las personas es una prioridad”, expresó el Presidente Municipal.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, subrayó el impacto positivo que estos talleres han tenido en la vida de las y los participantes, principalmente de mujeres que han encontrado en la capacitación una vía para mejorar su calidad de vida.

“El año pasado fuimos testigos de cómo estos cursos transformaron la vida de muchas personas, especialmente de mujeres que hoy cuentan con nuevas habilidades, ingresos y mayor confianza en sí mismas. Estos talleres no solo enseñan un oficio, cambian realidades y fortalecen a las familias”, señaló.

CAPACITACIÓN CON VISIÓN INNOVADORA

En su intervención, el director general de Icatec, Marco Antonio Cantú Vega, destacó que el Instituto trabaja en la conformación de una red de instructores especializados en tecnologías de procesos por computadora y realidad virtual, lo que permitirá elevar la calidad de las capacitaciones e incorporar, en el corto plazo, contenidos innovadores a la oferta formativa en Coahuila.

Como parte del convenio, los talleres se impartirán en distintos espacios comunitarios del municipio, como el DIF, centros comunitarios y la Casa de la Cultura, abarcando áreas como belleza, alimentos, diseño digital, computación, manualidades, oficios y desarrollo personal. La oferta estará dirigida a personas desde los 15 años de edad hasta adultos mayores, ampliando así el alcance social del programa.