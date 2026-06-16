DIF Ramos Arizpe acerca servicios y trámites gratuitos para fortalecer el bienestar de las familias

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Coahuila
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    DIF Ramos Arizpe acerca servicios y trámites gratuitos para fortalecer el bienestar de las familias
    En conjunto con Mejora Coahuila y DIF Coahuila se mantienen programas sociales, apoyos alimentarios y campañas de salud. CORTESÍA

Fortalece la atención a las familias mediante la coordinación con dependencias municipales y estatales

RAMOS ARIZPE, COAH.- Gracias a la coordinación entre el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe y diversas dependencias del Gobierno del Estado, el Sistema DIF Municipal continúa acercando servicios y programas que facilitan la vida de las familias, fortalecen su bienestar y generan mayores oportunidades de desarrollo.

Como parte de estas acciones, este martes se llevó a cabo una jornada de atención en el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, donde en coordinación con el Registro Civil del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila se realizaron más de 500 trámites de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción.

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Durante la jornada también se entregaron de manera gratuita 150 cartas de no antecedentes penales, documento fundamental para acceder a oportunidades laborales, educativas y realizar diversos trámites oficiales.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, destacó que estas acciones son resultado del trabajo coordinado que mantiene el municipio con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para acercar beneficios directos a la ciudadanía.

“Cuando trabajamos en equipo con el Gobierno del Estado logramos acercar más servicios y mejores oportunidades a nuestra gente. Hoy fueron cientos de familias las que pudieron realizar trámites importantes sin salir de Ramos Arizpe, ahorrando tiempo y recursos, y ese es el compromiso que seguiremos fortaleciendo”, señaló.

Además de las jornadas documentales, el DIF Ramos Arizpe mantiene colaboración con la Secretaría de Salud de Coahuila mediante campañas de bienestar animal, que incluyen esterilizaciones, vacunación y desparasitación de mascotas, acciones que contribuyen a la salud pública y fomentan la tenencia responsable.

$!El Gobierno Municipal busca mejorar la calidad de vida de adultos mayores, personas con discapacidad y sectores vulnerables mediante acciones permanentes.
El Gobierno Municipal busca mejorar la calidad de vida de adultos mayores, personas con discapacidad y sectores vulnerables mediante acciones permanentes. CORTESÍA

De igual manera, en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), el Gobierno Estatal y municipios de la región Sureste, se impulsan cursos de capacitación orientados al autoempleo, emprendimiento y desarrollo de habilidades, otorgando constancias certificadas que fortalecen las oportunidades de incorporación al mercado laboral o el inicio de negocios propios.

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Asimismo, a través del trabajo conjunto con Mejora Coahuila y DIF Coahuila, el Gobierno Municipal mantiene de forma permanente programas sociales, campañas de salud visual, entrega de aparatos funcionales, apoyos alimentarios y acciones dirigidas a personas adultas mayores, personas con discapacidad y sectores en situación de vulnerabilidad.

Con estas estrategias, el DIF Ramos Arizpe refrenda su compromiso de acercar servicios esenciales y generar condiciones que permitan mejorar la calidad de vida de las familias del municipio.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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