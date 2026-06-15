Renuevan transporte urbano en Ramos Arizpe con inversión de 8 millones de pesos

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    Renuevan transporte urbano en Ramos Arizpe con inversión de 8 millones de pesos
    El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe presentó cinco nuevas unidades para el transporte público urbano. CORTESÍA

Las nuevas unidades sustituyen vehículos retirados por incumplir la normatividad municipal

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de las acciones para mejorar la calidad del transporte público y ofrecer un servicio más seguro a la ciudadanía, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la presentación de cinco nuevas unidades que se incorporarán a distintas rutas urbanas del municipio.

La renovación fue posible gracias a una inversión cercana a los 8 millones de pesos realizada por los propios concesionarios, quienes sustituyeron unidades que fueron retiradas de circulación por no cumplir con la normatividad municipal vigente.

$!La renovación forma parte del compromiso de los concesionarios para sustituir gradualmente las unidades obsoletas.
La renovación forma parte del compromiso de los concesionarios para sustituir gradualmente las unidades obsoletas. CORTESÍA

Entre las disposiciones vigentes destacan una antigüedad máxima de 12 años, placas actualizadas, seguro vigente y condiciones físico-mecánicas adecuadas para garantizar la seguridad de los usuarios.

El edil señaló que la incorporación de estas unidades representa el inicio del proceso de renovación comprometido por los concesionarios, quienes deberán sustituir gradualmente los vehículos fuera de modelo.

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Durante el evento, el alcalde destacó que la modernización del transporte público es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y los prestadores del servicio, con el objetivo de brindar mejores condiciones de movilidad a las familias ramosarizpenses.

“Sabemos que el transporte enfrenta retos importantes por el incremento en el costo de las unidades y del combustible; sin embargo, cuando trabajamos en equipo con los concesionarios podemos seguir avanzando para ofrecer un servicio más moderno, seguro y digno para la ciudadanía”, expresó.

Las nuevas unidades corresponden a dos vehículos que operarán en la ruta Mirador, dos más para la ruta Pinos y una para la ruta Valle Poniente. La flotilla está integrada por tres unidades Ford modelos 2023, 2024 y 2025, así como dos unidades Ram modelo 2024.

Gutiérrez Merino recordó que en abril de este año el Ayuntamiento implementó un operativo para retirar de circulación vehículos que no cumplían con los requisitos establecidos en la reglamentación municipal, luego de concluir el plazo otorgado a los concesionarios para regularizar sus unidades.

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Entre las disposiciones vigentes destacan una antigüedad máxima de 12 años, placas actualizadas, seguro vigente y condiciones físico-mecánicas adecuadas para garantizar la seguridad de los usuarios.

El edil señaló que la incorporación de estas unidades representa el inicio del proceso de renovación comprometido por los concesionarios, quienes deberán sustituir gradualmente los vehículos fuera de modelo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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