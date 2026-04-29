Dipetre regresará a sus oficinas originales en la Zona Centro de Saltillo

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Coahuila
/ 29 abril 2026
    Dipetre regresará a sus oficinas originales en la Zona Centro de Saltillo
    El titular de la Dipetre, Osvaldo Aguilar, informó que el nuevo espacio brindará atención a cerca de 4 mil jubilados y pensionados en la capital del estado. REDES SOCIALES
Manuel Rodríguez
por Manuel Rodríguez

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Buscan facilitar trámites para más de 4 mil jubilados y pensionados

A partir de la primera semana de mayo, la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre) operará en su nueva ubicación en la calle Bravo 383, en el primer cuadro de la ciudad de Saltillo.

Osvaldo Aguilar, titular de la Dipetre en Coahuila, explicó que este inmueble forma parte del patrimonio de la institución desde 1969 y anteriormente fue administrado por la Sección 38 del SNTE.

Tras permanecer 18 años sin uso, el edificio fue recuperado por la actual administración estatal. “Tomamos la decisión de ponerlo funcional derivado de la solicitud, sobre todo por la ubicación, de algunos compañeros jubilados”, señaló Aguilar.

El funcionario detalló que, aunque no se trata de una remodelación estética total, el espacio es plenamente operativo tras meses de trabajos de remozamiento, adecuación y actualización de sus instalaciones.

“Ya prácticamente está funcional, es viable para que atendamos a los compañeros jubilados. Consideramos que es una ubicación más accesible y con condiciones propias para realizar nuestro trabajo”, afirmó el director.

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En la capital de Coahuila, la institución brinda servicio a casi 4 mil personas, entre jubilados, pensionados y beneficiarios, quienes ahora contarán con un acceso más sencillo para realizar sus gestiones.

Entre los servicios que se ofrecerán destacan la actualización de credenciales, impresión de recibos, trámites de gastos funerarios, pagos de finiquitos, solicitudes de préstamos y el inicio de procesos de jubilación.

Anteriormente, la Dipetre operaba bajo un esquema de comodato en oficinas del fondo de la vivienda. “Estamos dejando esas oficinas y acá, pues es ya parte de la institución como tal”, precisó el titular.

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Osvaldo Aguilar destacó el valor simbólico del cambio: “Considero que es una etapa nueva para la Dipetre y que nuestros queridos jubilados tengan la posibilidad de regresar al edificio de origen”.

Con este movimiento, la institución proyecta optimizar los tiempos de respuesta y brindar una atención más digna en un inmueble que vuelve a la vida después de casi dos décadas de abandono.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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