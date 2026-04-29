Dipetre regresará a sus oficinas originales en la Zona Centro de Saltillo

A partir de la primera semana de mayo, la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre) operará en su nueva ubicación en la calle Bravo 383, en el primer cuadro de la ciudad de Saltillo.

Osvaldo Aguilar, titular de la Dipetre en Coahuila, explicó que este inmueble forma parte del patrimonio de la institución desde 1969 y anteriormente fue administrado por la Sección 38 del SNTE.

Tras permanecer 18 años sin uso, el edificio fue recuperado por la actual administración estatal. “Tomamos la decisión de ponerlo funcional derivado de la solicitud, sobre todo por la ubicación, de algunos compañeros jubilados”, señaló Aguilar.

El funcionario detalló que, aunque no se trata de una remodelación estética total, el espacio es plenamente operativo tras meses de trabajos de remozamiento, adecuación y actualización de sus instalaciones.

“Ya prácticamente está funcional, es viable para que atendamos a los compañeros jubilados. Consideramos que es una ubicación más accesible y con condiciones propias para realizar nuestro trabajo”, afirmó el director.