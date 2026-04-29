Alcalde de Torreón reconoce caída en suministro de agua; descarta fallas técnicas

Explicó que la disminución, equivalente a 15 litros por segundo respecto al volumen habitual en Torreón , es una consecuencia natural de la sequía y no un problema de mantenimiento de los equipos de bombeo.

TORREÓN, COAH.- Ante las recientes manifestaciones por la interrupción del suministro de agua, el alcalde Román Alberto Cepeda informó que se mantiene un contacto estrecho con la ciudadanía para resolver sus demandas, implementando a la par una serie de acciones técnicas tras detectarse una baja en la producción de agua.

Esta reducción impactó directamente a diversos sectores habitacionales, por lo que se buscan alternativas de conexión de red para subsanar la deficiencia de manera transitoria.

El plan de acción contempla trabajos de reingeniería en el pozo vigente, interconexiones con fuentes cercanas y el análisis para nuevas perforaciones en la zona.

“Lo más importante es la respuesta inmediata que estamos dando para que el servicio se restablezca pronto”, aseguró.

Aunque reconoció que el estado de sequía afecta a gran parte del territorio, insistió en que la política de su gobierno es actuar con celeridad para proteger el consumo doméstico.

Por último, adelantó que la estrategia integral para este año incluye la perforación de al menos seis fuentes nuevas de agua y la mejora de la infraestructura de conducción, priorizando el traslado de agua hacia las colonias con mayor estrés hídrico en el sector oriente.