Alcalde de Torreón reconoce caída en suministro de agua; descarta fallas técnicas

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Torreón
/ 29 abril 2026
    Alcalde de Torreón reconoce caída en suministro de agua; descarta fallas técnicas
    La estrategia integral para este año incluye la perforación de al menos seis fuentes nuevas de agua, dijo el alcalde Román Alberto Cepeda. SANDRA GÓMEZ

Busca Román Alberto Cepeda alternativas de conexión a red para subsanar faltante

TORREÓN, COAH.- Ante las recientes manifestaciones por la interrupción del suministro de agua, el alcalde Román Alberto Cepeda informó que se mantiene un contacto estrecho con la ciudadanía para resolver sus demandas, implementando a la par una serie de acciones técnicas tras detectarse una baja en la producción de agua.

Explicó que la disminución, equivalente a 15 litros por segundo respecto al volumen habitual en Torreón, es una consecuencia natural de la sequía y no un problema de mantenimiento de los equipos de bombeo.

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Esta reducción impactó directamente a diversos sectores habitacionales, por lo que se buscan alternativas de conexión de red para subsanar la deficiencia de manera transitoria.

El plan de acción contempla trabajos de reingeniería en el pozo vigente, interconexiones con fuentes cercanas y el análisis para nuevas perforaciones en la zona.

“Lo más importante es la respuesta inmediata que estamos dando para que el servicio se restablezca pronto”, aseguró.

Aunque reconoció que el estado de sequía afecta a gran parte del territorio, insistió en que la política de su gobierno es actuar con celeridad para proteger el consumo doméstico.

Por último, adelantó que la estrategia integral para este año incluye la perforación de al menos seis fuentes nuevas de agua y la mejora de la infraestructura de conducción, priorizando el traslado de agua hacia las colonias con mayor estrés hídrico en el sector oriente.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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