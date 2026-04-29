A punto de concluir registros, Coahuila reporta 185 candidatos que aparecerán en la boleta el 7 de junio

Al corte del mediodía de este 29 de abril, que es el último día que tienen los partidos y coaliciones para registrar a sus candidatos, el IEC recibió un total de 92 candidaturas propietarias, además de 91 candidaturas suplentes.

El Instituto Electoral de Coahuila , cuyo Consejero Presidenten es Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, en sus diversos comités distritales, está a punto de concluir con la jornada de registros de candidatos que participarán en la elección del próximo 7 de junio, con un total de 185 candidatos propietarios y suplentes.

Hasta este momento, el partido que más ha registrado candidaturas es el Partido Verde Ecologista de México, quien de acuerdo con sus registros tendrá participación a lo largo de los 16 distritos electorales que tiene Coahuila, postulando a 16 candidatos con sus respectivos 16 suplentes.

El siguiente partido que más ha concluido registros es el PRI y UDC, a través de su coalición Alianza Ciudadana por la Seguridad, quienes han postulado a 30 personas: 15 candidatas propietarias a competir por una curul y otras 15 suplencias.

Morena y el PT, en su coalición, han postulado a un total de 29 personas, con un total de 15 candidatos propietarios y hasta el momento únicamente 14 suplencias.

El partido de nueva creación México Avante ha postulado ya en 14 de los 16 distritos a un total de 28 personas entre propietarias y suplentes, y después le sigue Movimiento Ciudadano, quienes han postulado un total de 24 candidatos, mitad propietarios y mitad suplentes, para competir en 12 distritos.

De igual forma, el partido Nuevas Ideas ha postulado participación en 12 distritos, con un total de 12 candidatos propietarios y 11 suplencias hasta el momento, mientras que el Partido Acción Nacional, hasta el momento, es el que se refleja como que tendrá la más baja participación, con un total de nueve distritos donde registró candidaturas.