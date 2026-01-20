Diputado exhorta a fortalecer investigación ante caída en producción de nuez en Coahuila

Ante la baja en la producción de nuez registrada en el estado durante el año pasado, el diputado Raúl Onofre solicitó desde la tribuna del Congreso local el fortalecimiento de las líneas de investigación científica y desarrollo tecnológico para atender los factores que afectan la productividad de los huertos de nogal en Coahuila.

El legislador planteó un exhorto dirigido al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, para que, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, autoridades estatales y organizaciones de productores, se impulsen acciones orientadas a identificar y analizar los impactos climáticos, fitosanitarios y productivos que enfrenta este cultivo.

Onofre Contreras explicó que durante 2025 se registró una caída superior al 50 por ciento en la producción, atribuida principalmente a la escasez de agua, la reducción del ciclo agrícola en la región Laguna, así como a la presencia de heladas tardías y olas de calor en distintas zonas del estado.

El diputado destacó que esta situación resulta especialmente relevante debido a que Coahuila se encuentra entre las principales entidades productoras de nuez a nivel nacional, junto con Sonora, Durango y Nuevo León, y que una parte importante de su producción se destina al mercado internacional, con exportaciones a países como Estados Unidos, China y diversas naciones de Europa y Medio Oriente.

Añadió que la sequía se ha convertido en un fenómeno recurrente en el estado, lo que ha impactado no sólo los volúmenes de producción, sino también los precios y la estabilidad económica de las y los productores. Recordó que anteriormente se solicitó la implementación de un plan emergente de apoyo, aunque consideró indispensable complementar estas medidas con un análisis profundo de los factores estructurales que afectan al sector nogalero.

De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la disminución en la producción durante el último año generó pérdidas económicas estimadas en alrededor de 608 millones de pesos. A ello se suma la problemática de la maduración irregular del fruto, que complica la cosecha y afecta la calidad y el rendimiento final.

Raúl Onofre subrayó que desde hace más de una década la actividad nogalera ha sido un motor de desarrollo económico y social en regiones como La Laguna, donde municipios como San Pedro de las Colonias se han consolidado como importantes productores y exportadores. En ese contexto, consideró prioritario fortalecer la capacitación, la asistencia técnica y el acompañamiento a las y los productores, con énfasis en el uso eficiente del agua, la adopción de nuevas tecnologías y la sostenibilidad del campo.

“Resulta prioritario trabajar de forma coordinada para fortalecer el acompañamiento técnico y científico a las y los productores de nuez en el estado de Coahuila de Zaragoza, con el objetivo de recuperar y elevar los niveles de producción alcanzados en años anteriores”, señaló.