Con una inversión superior a 150 millones de pesos, arranca el Programa Alimentario en Coahuila

Sobre el alcance del programa, señaló que se trata de una acción que forma parte de una política social integral. “Hoy venimos a arrancar un programa muy importante para nuestra gente, un programa con el que beneficiamos a miles de familias con productos alimentarios, en este caso la leche, el huevo y también el Despensón, que es una caja bien surtida de diferentes productos”, expresó.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó en la colonia Niños Héroes de Saltillo el arranque del Programa Alimentario, una estrategia social que, dijo, beneficiará a miles de familias mediante la entrega de productos básicos como leche, huevo y despensas, con el objetivo de apoyar la economía familiar y mejorar la calidad de vida en colonias, barrios y ejidos del estado.

El coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, comentó que el programa tendrá cobertura estatal y un impacto directo en la economía de los hogares. “Este es un gran programa alimentario que llega a los 38 municipios y beneficia a más de 450 mil familias en todo el estado, para apoyar la economía familiar de madres solteras, niñas, niños, adultos mayores y más”, afirmó.

INVERSIÓN SUPERIOR A LOS 150 MDP

Agregó que el arranque del programa se realiza con una inversión superior a los 150 millones de pesos y que, en el caso de Saltillo, se beneficiará a más de 120 mil familias. “Hoy desde Saltillo se arranca este programa estatal, con recursos que permiten que las familias se ahorren dinero y lo puedan destinar a otras necesidades”, dijo.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, mencionó que el programa alimentario forma parte de una estrategia de atención social focalizada. “Este arranque del programa alimentario es parte de una gran estrategia estatal que busca dar tiros de precisión en los programas y obras sociales que necesitan nuestras comunidades”.

Añadió que este tipo de acciones se complementan con obras y programas que inciden directamente en la calidad de vida de la población. “Todo lo que hacemos va encaminado a mantener y mejorar los indicadores de Saltillo, pero sobre todo a trabajar de la mano con las vecinas y los vecinos de las colonias”, afirmó.

El gobernador señaló que el programa alimentario se suma a otras acciones en materia de empleo, educación, salud y seguridad, bajo un enfoque de equilibrio entre apoyos sociales y desarrollo económico. “Los programas sociales son importantes, pero también lo son el empleo, la educación y la seguridad. Por eso trabajamos en conjunto para que nuestra gente tenga mejores condiciones de vida”, expresó.