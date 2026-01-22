Disminuyen robos de alto impacto en la región Sureste de Coahuila, reporta la FGE

Coahuila
/ 22 enero 2026
    Disminuyen robos de alto impacto en la región Sureste de Coahuila, reporta la FGE
    El delegado regional, Julio Loera, informó que durante el último año se registró una reducción significativa en estos delitos. FOTO: ARCHIVO

Autoridades destacaron que delitos como robo de vehículo, a casa habitación y a transeúnte mostraron una tendencia a la baja durante el último año

La Fiscalía General del Estado de Coahuila reportó una disminución en los robos de alto impacto en la región sureste, al cierre del último año, informó el delegado Julio Loera.

De acuerdo con el balance presentado, este tipo de delitos registró una reducción superior al 20 por ciento en comparación con el año anterior.

Entre los delitos considerados de alto impacto se encuentran el robo de vehículo, robo a persona, robo a institución bancaria y robo a casa habitación. En conjunto, estos ilícitos mostraron una baja cercana al 27 por ciento, mientras que los robos simples registraron una disminución general del 9 por ciento.

El delegado explicó que durante el inicio del año se presentó una variación en la incidencia delictiva debido al periodo vacacional; sin embargo, en esta ocasión no se registró un repunte significativo. Durante la primera semana del año, la actividad delictiva se mantuvo alrededor del 60 por ciento de lo que normalmente se reporta.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2025 en Coahuila se registraron 28 robos a casa habitación por cada 100 mil habitantes, 8.18 robos de vehículo y 7.41 robos a transeúnte en la misma proporción.

