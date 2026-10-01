‘Disputa personal’, posible móvil de ataque en secundaria de Torreón: Fiscalía

Carlos Rangel Gámez, titular de la dependencia en la Región Laguna I, dio a conocer que los dos sospechosos cuentan con mayoría de edad y se encuentran bajo custodia por su presunta vinculación en el atentado, el cual dejó un saldo trágico de una persona sin vida y cuatro heridos.

TORREÓN, COAH.- Las indagatorias iniciales llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado señalan que la agresión ocurrida este jueves dentro de un plantel de educación secundaria en Torreón se derivó de problemas de índole personal, descartándose por ahora cualquier vínculo de los dos implicados con agrupaciones delictivas.

“Hasta el momento, las líneas de investigación nos aportan que son cuestiones personales, no un móvil distinto”, mencionó.

El funcionario detalló que las pesquisas están en una fase preliminar, por lo cual aún no se define con exactitud la naturaleza del desacuerdo que originó el ataque, ni la forma en que ambos sujetos lograron internarse en las instalaciones educativas.

Asimismo, descartó el uso de armas de fuego en el sitio, aclarando que en la escena se hallaron vestigios de pirotecnia, mientras que la agresión física se perpetró mediante objetos punzocortantes.

El saldo oficial contabiliza un fallecimiento correspondiente a un trabajador administrativo de la institución, además de cuatro heridos, divididos en dos menores de edad y dos adultos.

En relación con la víctima mortal, el delegado apuntó que el dictamen forense esclarecerá el motivo exacto del deceso, aunque ratificó que se trató de un fallecimiento violento y traumático, cuya identidad se mantiene reservada por respeto a los deudos.

Rangel Gámez confirmó la captura de los dos presuntos responsables y el aseguramiento del perímetro escolar para el desarrollo de los peritajes pertinentes.

Agregó que la institución procura el fortalecimiento de las carpetas indagatorias en coordinación directa con el fiscal general, Federico Fernández, para dar puntual seguimiento al caso.

El funcionario subrayó que las declaraciones de los aprehendidos no pueden hacerse públicas para salvaguardar el principio de presunción de inocencia que les asiste.

Los reportes iniciales ingresaron a los números de emergencia cerca de las 8:30 horas, momento en que las corporaciones de seguridad se movilizaron hacia la escuela.

Para finalizar, advirtió que la directriz estatal prioriza la cero tolerancia y la aplicación rigurosa de la ley una vez que se finquen las responsabilidades legales.