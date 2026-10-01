‘Vamos por todas las mujeres’; alumno relata ataque armado en secundaria de Torreón

“Primer aviso, vamos por todas las mujeres” , fue el primer grito que escuchó, justo en el momento en que escuchó presuntamente el estallido de las bombas caseras.

TORREÓN, COAH.- Un estudiante de la Secundaria 13 del ejido La Unión, en Torreón , narró los momentos en los que los dos atacantes irrumpieron en la escuela y comenzaron a lanzar amenazas.

El joven, de segundo de secundaria, con autorización de su madre, narró que se encontraban en un cambio de clase cuando escuchó el tronido.

“Salimos corriendo a encerrarnos en los salones y luego pusimos las sillas en las puertas para que no entraran”, platicó el joven.

“Agarraron al profe de español y lo machetearon todo”, relató el menor. También indicó que pusieron las bancas en la puerta del salón para evitar que los agresores ingresaran y les gritaban que se calmaran.

“NOSOTROS LOS CORRETEAMOS”

María Guadalupe Altamira, vecina del ejido La Unión, mencionó que, al escuchar los estallidos, mucha gente se dirigió a la secundaria y que fueron los mismos habitantes del ejido quienes capturaron a los agresores.

“Los correteamos por estos pasillos. La gente les pegaba. Traían machetes, cuchillos y eran dos muchachitos, son de La Unión, de aquí mismo”, platicó la vecina.

“La misma gente del rancho los sacamos de la escuela. Andaban bien rajados de las manos. Un niño perdió su manita, estaba tirada en el baño”, relató la vecina.