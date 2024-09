Ebrio conductor ignora alto y provoca aparatoso accidente al poniente de Saltillo (video)

Cuantiosos daños materiales y una joven lesionada fue el resultado de un aparatoso percance vehicular, en el que el conductor de un vehículo de la marca Volkswagen no respetó el señalamiento de alto en una colonia ubicada al poniente de Saltillo , quitándole el derecho de paso a la conductora de un automóvil compacto de la marca Chevrolet .

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Los padres de la joven esperaban la llegada de los paramédicos, ya que su hija no recobraba el conocimiento. Socorristas de la Cruz Roja respondieron a la llamada de auxilio y valoraron a la joven, determinando que las lesiones sufridas no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario trasladarla de inmediato. Sin embargo, la familia decidió llevarla a un hospital del ISSSTE para una revisión más detallada.

Los vehículos involucrados fueron remolcados a un corralón y puestos a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.