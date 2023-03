$!Ejército y Guardia Nacional, aliados de Coahuila contra la inseguridad

“Están dedicados por ente ro a proteger la paz de nuestro Estado, a proteger nuestras carreteras, a velar porque nuestros jóvenes no caigan en la drogadicción y en impedir que las bandas de delincuentes regresen a nuestra sociedad”, agregó.

En tanto, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, aseguró que el Plan de Guadalupe representa la dignidad del pueblo que se sublevó ante la injusticia para construir una patria nueva, tras el golpe de Estado en contra del presidente Francisco I. Madero, asesinado por el usurpador Victoriano Huerta.

“El Apóstol de la Democracia encarnó en su actuar los mejores valores de su tierra: la honestidad, la tenacidad, el compromiso por la verdad y el respeto a la humildad de los humildes para construir la justicia social”, recordó.

Cuando los cobardes se apropiaron a la mala de un poder que no emanaba del pueblo, no contaban con que en Coahuila había, como ahora, un pueblo valiente que después de vencer al desierto decidió enfrentar a los tiranos para demostrar que no hay nada más fuerte que la unidad de un pueblo, indicó.

Los golpistas buscaron el apoyo y la complicidad del gobernador Carranza, pero toparon con pared, pues la lealtad del hombre coahuilense estaba con Madero y el pueblo de México.

El Congreso del Estado desconoció institucionalmente a Huerta, haciendo un llamado para restaurar la legalidad y el orden social, por un profundo amor y respeto a la patria que incluyó la formación del Ejército Constitucionalista, el origen de Ejército Mexicano, ejemplo de profesionalismo, disciplina, respeto a la legalidad y lealtad.