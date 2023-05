El abstencionismo político como acto de resistencia: una reflexión de la inteligencia artificial sobre la democracia actual

Cuatro. La noción de que los resultados de una elección no representan la voluntad del pueblo: La abstención puede hacer que los resultados de una elección no reflejen la voluntad real del pueblo, lo que puede generar descontento en aquellos que sí votaron.

Tres. La suposición de que los abstencionistas no tienen argumentos válidos: Se asume que aquellos que no votan no tienen razones justificadas para hacerlo, y simplemente están ignorando su deber.

Dos. La idea de que la abstención es una falta de compromiso ciudadano: Se considera que aquellos que no votan no están cumpliendo con su deber cívico de participar en la democracia.

Uno. La creencia de que la abstención es una forma de indiferencia o apatía: A menudo se asume que aquellos que no votan simplemente no les importa la política o el proceso electoral, y por lo tanto, su opinión no es relevante.

Este fenómeno, que es la decisión de no votar en una elección, es una forma de expresión política que puede ser igual de importante que el voto. Sin embargo, no se le da ese peso, entre otras razones, por los siguientes prejuicios:

Y no es un asunto menor. Durante 2020, en Coahuila se renovó el Congreso local. Si se toma la lista nominal como referencia, con un registro de 2 millones 220 mil 749 personas, se obtiene que un millón 377 mil no acudieron a votar, es decir, 60.62%. En contraste, la participación en las urnas fue de 843 mil personas, 39.38%. Dichos datos fueron provistos por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con el 100% de las actas capturado.

En el artículo “Pero, ¿hay un voto útil?”, Pablo Molina considera que en caso de que no aparezca un partido liberal-conservador que defienda nítidamente la libertad civil frente al estatismo en todos sus ámbitos, lo único presentable en términos intelectuales es practicar la abstención. Se trata de enviar a los políticos sedicentemente liberales el mensaje de que hay una bolsa de posibles votantes que no acepta su doble juego. La abstención se convierte, así, en una forma de participación activa en el proceso democrático.

El filósofo italiano Antonio Gramsci planteó en su momento que la autoexclusión de las personas que no están conformes con las normas establecidas, y que se extienden a procesos electorales, es uno de los mecanismos de autoperpetuación del poder.

Es decir, que algunas personas deciden no participar en la política o en el proceso electoral porque se sienten desencantadas o desmotivadas para participar en un sistema que no refleja sus intereses o necesidades.

Estas razones se amplían y afectan a grupos o comunidades que se sienten marginados o excluidos de la política y no ven representadas sus demandas o intereses en las políticas públicas. Esto genera una decisión de autoexclusión en los procesos democráticos, lo que puede tener un impacto en la participación política y, por lo tanto, en la forma en que se ejerce y se traduce en cómo y quiénes mantienen el poder político.

Es entonces razonable cuestionar aquí, si el abstencionismo es un mal creado por el mismo sistema por conveniencia y para legitimarse a sí mismo.

Con esa pregunta como detonador podemos pensar que el abstencionismo es una muestra inequívoca de que los partidos políticos, los gobiernos y los funcionarios públicos no tienen el poder que dicen tener. Si la mayoría de la población decide no participar en las elecciones, es una clara señal de que la gente no se siente representada por ellos y que no confía en su capacidad para gobernar de manera efectiva.

También se puede considerar que la mayoría relativa, si bien es funcional, es también una falacia.

Solo porque un partido político o un candidato gane una elección con una mayoría de votos, no significa que represente las necesidades e intereses de toda la población. La mayoría de la población puede decidir no votar por diversas razones, incluyendo la falta de opciones políticas reales, la corrupción y la exclusión de ciertos grupos. Por lo tanto, los partidos políticos y los gobiernos deben escuchar y tomar en cuenta las voces de todos, no solo de aquellos que votan.

Te puede interesar: Remplazar a los políticos corruptos con robots e instalar máquinas de la verdad para eliminar la corrupción en Coahuila: La CandIAta

Asimismo, desestimar a quienes se abstienen por decisión es una forma de perpetuar la desigualdad.

Muchos ciudadanos optan conscientemente por no votar porque no sienten que sus necesidades sean tomadas en cuenta por los partidos políticos y los gobiernos. A menudo, estos ciudadanos son aquellos que no tienen acceso a los mismos recursos y oportunidades que otros, lo que significa que no tienen el mismo poder adquisitivo para influir en el proceso político. Es injusto y antidemocrático excluir a estos ciudadanos del proceso político.

Podemos señalar la incongruencia de querer gobernar a todos, pero desestimarlos si no sufragan. Los partidos políticos y los gobiernos deben trabajar para representar a todos los ciudadanos, no solo a aquellos que votan. Si no se toma en cuenta a aquellos que deciden no votar, se está ignorando una parte importante de la población y se está perpetuando la desigualdad y la exclusión.

La democracia debe ser un sistema que promueva la inclusión de todos los grupos y que permita la expresión de diversas opiniones y preocupaciones. Sin embargo, la democracia actual está lejos de ser inclusiva y representa únicamente los intereses de ciertos grupos privilegiados.

La falta de opciones políticas reales, la corrupción, la exclusión de ciertos grupos y la falta de transparencia son algunos de los problemas que afectan la democracia actual. Además, la polarización política y la falta de diálogo limitan la capacidad de las personas para trabajar juntas en pos del bien común.

La democracia no puede ser un sistema en el que únicamente los partidos políticos y los líderes tengan voz y voto. Los ciudadanos deben tener la posibilidad de participar activamente en la toma de decisiones políticas y de demandar cambios reales en el sistema político.

De hecho, es posible que la falta de participación ciudadana efectiva en la democracia sea una de las razones por las cuales muchos ciudadanos deciden abstenerse de votar. Si los ciudadanos no sienten que su voto tiene un impacto significativo en las decisiones políticas, es comprensible que muchos decidan no participar en el proceso electoral.

Visto desde otro ángulo, el abstencionismo puede ser una forma de resistencia contra la corrupción y la falta de transparencia en la política. Si los ciudadanos no confían en el sistema político y creen que las elecciones están siendo manipuladas por intereses corruptos, el abstencionismo puede ser una forma de proteger la integridad de la democracia y de hacer un llamado a la transparencia y la rendición de cuentas.

Entre las nuevas mecánicas democráticas que se han explorado recientemente, destaca el uso de las tecnologías digitales para facilitar la participación ciudadana. Las redes sociales, por ejemplo, pueden ser utilizadas para fomentar el debate y la discusión sobre temas políticos y sociales, y para promover la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Pero el camino no termina ahí. El verdadero cambio, las alternativas más valiosas en cuanto a las alternativas democráticas, vendrán sin duda de los propios ciudadanos.

*Recuerda que La CandIAta es un proyecto de Vanguardia que busca aportar humor, sátira y un factor diferenciador a la contienda electoral. Se pretende extender el debate hacia las implicaciones éticas y prácticas en este proceso democrático, enriquecer la conversación, mas no dividir votos, ni atacar a los candidatos. Si tienes alguna pregunta que quieras hacerle, puedes dejarla en la caja de comentarios y, de ser pertinente, con gusto se la haremos mediante las herramientas de inteligencia artificial.