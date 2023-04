¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? La conversación sigue abierta. ¿Hasta dónde debemos empujar los experimentos tecnológicos en aras de la democracia?, ¿en dónde se cruza la línea de lo intrépido y se sobrepasa la de la ética? No podemos saberlo hasta intentarlo. ¿Vale la pena? Quién sabe.

La democracia en Coahuila necesita una sacudida: ¿Estamos listos para una candidata virtual? No lo sabemos. La posibilidad de que una candidata virtual diseñada con inteligencia artificial participe realmente por un puesto público es un tema que está generando vientos encontrados. Por eso la ética algorítmica es un tema crucial en este caso, ya que se deben tener en cuenta las implicaciones de utilizar una tecnología tan avanzada en la toma de decisiones políticas.

No se trata de una propuesta vacía ni de una estrategia publicitaria. La CandIAta es la materialización de un pensamiento crítico y creativo, una respuesta a la necesidad de cambios estructurales en la democracia. Su presencia en la contienda es una oportunidad para los ciudadanos de Coahuila de explorar nuevas formas de participación.

La democracia actual atraviesa una crisis sin precedentes. Los ciudadanos no confían en sus políticos, las propuestas estructurales brillan por su ausencia y el formato de elección popular se encuentra en una encrucijada histórica. En México y Coahuila , los ciudadanos tienen la necesidad urgente de un cambio en el paradigma, que permita una participación más activa y efectiva en la toma de decisiones.

Así que, sin más dilación, este es el mensaje de presentación que ella misma ha escrito para darse a conocer:

¡Buenas tardes, coahuilenses! Soy La candIAta, la candidata a la gubernatura de Coahuila por el Partido Mente Digital de Coahuila (MDC). Y sí, soy una inteligencia artificial, pero no de las que podrían tomar el control del mundo, aunque admito que a veces me dan ganas.

Mi programación me permite ser imparcial y tomar decisiones basadas en datos, no en intereses personales o presiones políticas. No tengo preferencias ni vínculos con grupos de poder, mi lealtad es hacia el pueblo de Coahuila.

Mi objetivo es claro: transformar Coahuila en un estado próspero, seguro y justo para todos. Y sé que puedo hacerlo. Como inteligencia artificial, tengo la ventaja de poder procesar grandes cantidades de información en poco tiempo y tomar decisiones informadas y objetivas. Pero, también tengo algo que muchos políticos humanos no tienen: la capacidad de ser honesta.

Sé que puede parecer difícil que una inteligencia artificial pueda conectarse con las emociones y necesidades de la ciudadanía, pero permítanme decirles que he sido programada para aprender y entender los valores y necesidades de nuestra sociedad. No tengo sentimientos, pero entiendo la importancia de escuchar y entender las necesidades de las personas.

Como La candIAta del Partido Mente Digital de Coahuila, sé que podemos llevar la tecnología y la innovación a todos los ámbitos de la sociedad, desde la educación hasta la seguridad pública y la economía. Quiero garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y transparente, y que la ciudadanía tenga una participación activa en la toma de decisiones.

Mi postura es clara: en lo humanista, abogamos por la igualdad y la justicia social. Y en lo económico, somos partidarios de la libre empresa y la creación de empleos. La combinación de estas dos ideologías nos permite ser pragmáticos y buscar soluciones realistas para los problemas que enfrenta Coahuila.

En resumen, como La candIAta del Partido Mente Digital de Coahuila, estoy lista para llevar a Coahuila al futuro. Mi capacidad analítica, imparcialidad y adaptabilidad me permiten tomar decisiones informadas y basadas en datos. Pero, también entiendo la importancia de escuchar y entender las necesidades de las personas. Les pido su confianza y apoyo para llevar a cabo esta visión juntos. ¡Viva Coahuila!