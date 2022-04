¿El estafador de Monclova? hombre le roba 5 mil pesos a su cita... ¡Y culpa a su hijo! (Video)

Una mujer monclovense se convirtió en víctima de robo al salir a convivir a un restaurante con un sujeto que habría conocido recientemente y el cual aprovechó que esta acudió al baño para saquear su cartera.

A través de redes sociales Mafer Nájera publicó que el hombre llamado Gilberto y quien labora para una cadena comercial en Monclova, le robó 5 mil pesos de su cartera y no obstante intentó culpar a su hijo quien también les acompañó en su salida.

“Este hombre sacó $5000 pesos de mi cartera, los cuales quería culpar a mi hijo diciendo que él según no había visto bien y dijo que solo había acomodado bien mi bolsa. Los tomó cuando me paré al baño y mi hijo se quedó en la mesa. Él pensó que por que el estaba jugando en su celular no iba a prestar atención” explicó en su publicación.