El hombre que trajo el Tibet a Saltillo

LA BRECHA CULTURAL

Sin embargo, no fue un trabajo fácil traer esta cultura a México. Una tradición extranjera en donde se tiene por meta promover los valores espirituales y humanistas de la cultura clásica del Tíbet, y entre ellos el corazón de esta civilización que es centrarse en el espíritu y la bondad.

Antonio Karam recuerda el contexto en que se dio esta institución, ya que poco se conocía de ella en el país.

“En nuestra cultura no existe una formación realmente internacionalista, de tal manera que la exposición que tenemos a otras culturas es bastante modesta y limitada, quizá con excepción naturalmente la de nuestros vecinos del norte, la cultura norteamericana, y anteriormente la cultura europea, particularmente la española y la francesa en general”, explicó.

Continúa: “nuestro país no ha tenido históricamente un vínculo con Asia y por lo tanto el conocimiento que los mexicanos tienen de este tipo de culturas y de su gran acervo literario, intelectual o espiritual, pues es casi inexistente”.

En México se tiene una cultura primariamente cristiana y católica. “Este tipo de ideología espiritual tiende a ser bastante exclusivista y cerrada, con muy poca tolerancia a otras formas de pensamiento en general”.

El reto no paró en fundar Casa Tibet, sino en hacer una labor de promoción a través de medios de comunicación y actualmente en redes sociales.

“Lo que buscamos es que puedan conocer y que puedan identificar en la misma una civilización que se dedicó una buena parte de su milenaria historia a rescatar y promover una de las grandes culturas espirituales del mundo que es la cultura budista”, dijo.

Karam aclaró que no es una religión, sino una cultura espiritual que nace hace 2,650 años, con Siddharta Gautama, el Buda histórico, en busca de alcanzar el bienestar genuino.

Esta cultura ha fascinado a miles de personas no solo en México, sino en otros países de habla hispana.

Ejemplo de ello es el célebre escritor cubano del siglo XIX, José Martí, que en uno de sus ensayos dijo: “... Buda habría dicho la verdad: que él no vino del cielo sino cómo vienen los hombres todos, que traen el cielo en sí mismos, y lo ven, como se ve el sol cuando, por el cariño a los hombres y la honradez llegan a ser como si no fuesen de carne y hueso, sino de claridad, y al malo le tienen compasión, como a un enfermo a quien se ha de curar, y al bueno le dan fuerzas, para que no se canse de animar y servir al mundo: ¡ese sí que es el cielo, y gusto divino!”.

PARAR PARA ENTENDER

Esta cultura espiritual indica que es necesario hacer un alto y entender el rol que juega la mente en la conformación de nuestra experiencia, “como nuestro bienestar, si bien está influenciado por muchos factores externos, está determinado por la manera en que nosotros decodificamos, entendemos e interpretamos el mundo de nuestra experiencia”.

Al igual que en un sueño, en la vida real las cosas o personas no son como se presentan a nosotros. El dinero, los estímulos sensoriales, la fama o el reconocimiento no son fuente de felicidad duradera.

Por ejemplo, en un mismo sitio y suceso, dos personas lo pueden vivir como una experiencia agradable o desagradable. Y esta clasificación está influenciada por su estado de ánimo y la forma en que manejan sus emociones o la forma en que se autoidentifican, sin comprender que todo es pasajero.

“Una madre que se identificó con el rol de madre, sufre cuando los hijos se van porque ella solo se concibe como madre”, explicó Karam.